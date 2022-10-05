https://ukraina.ru/20221005/1039392666.html

МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора

МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора - 05.10.2022 Украина.ру

МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора

МИД Казахстана хочет вызвать посла РФ в Астане Алексея Бородавкина после высказывания официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по поводу ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров

2022-10-05T08:50

2022-10-05T08:50

2022-10-05T08:50

новости

казахстан

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Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских.Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за его высказываний.8 сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии.Согласно информации МИД РФ, Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".

https://ukraina.ru/20220923/1039024111.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, казахстан