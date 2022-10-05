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МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора
МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора - 05.10.2022 Украина.ру
МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора
МИД Казахстана хочет вызвать посла РФ в Астане Алексея Бородавкина после высказывания официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по поводу ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров
2022-10-05T08:50
2022-10-05T08:50
2022-10-05T08:50
новости
казахстан
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Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских.Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за его высказываний.8 сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии.Согласно информации МИД РФ, Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
https://ukraina.ru/20220923/1039024111.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан
МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора
МИД Казахстана хочет вызвать посла РФ в Астане Алексея Бородавкина после высказывания официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по поводу ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских.
Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за его высказываний.
8 сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии.
Согласно информации МИД РФ, Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
"Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора", - сказал Смадияров журналистам в кулуарах парламента.