Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта - 05.10.2022 Украина.ру
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Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта
Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта - 05.10.2022 Украина.ру
Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта
Решение США продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook*
2022-10-05T08:30
2022-10-05T08:30
новости
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4 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html
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новости, анатолий антонов, сша, украина
Новости, Анатолий Антонов, США, Украина

Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта

08:30 05.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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Решение США продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook*
"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны", — говорится в комментарии дипломата.
4 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
3 октября, 15:20
Ядерная тревога Запада. За полшага до нажатия красной кнопки
 
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