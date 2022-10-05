https://ukraina.ru/20221005/1039391654.html

Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта

Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта - 05.10.2022 Украина.ру

Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта

Решение США продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook*

2022-10-05T08:30

2022-10-05T08:30

2022-10-05T08:30

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4 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анатолий антонов, сша, украина