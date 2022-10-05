https://ukraina.ru/20221005/1039391654.html
Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта
Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта - 05.10.2022 Украина.ру
Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта
Решение США продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook*
2022-10-05T08:30
2022-10-05T08:30
2022-10-05T08:30
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4 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анатолий антонов, сша, украина
Новости, Анатолий Антонов, США, Украина
Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта
Решение США продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook*
"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны", — говорится в комментарии дипломата.
4 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.