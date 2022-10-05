Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть - 05.10.2022 Украина.ру
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Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть - 05.10.2022 Украина.ру
Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
В Евросоюзе согласовали новый пакет санкций против РФ, в который входит лимит цен на нефть, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов
2022-10-05T08:09
2022-10-05T08:09
новости
санкции
ес
нефть
россия
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По данным издания, 4 октября чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций, а 5 октября они утвердят окончательную версию текста.Также сообщается, что ряд стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу новых мер, особенно в отношении ограничения цен на нефть, и заявили, что все детали такого решения должны быть прописаны в письменном виде.7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.
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новости, санкции, ес, нефть, россия
Новости, санкции, ЕС, нефть, Россия

Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть

08:09 05.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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В Евросоюзе согласовали новый пакет санкций против РФ, в который входит лимит цен на нефть, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов
По данным издания, 4 октября чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций, а 5 октября они утвердят окончательную версию текста.
Также сообщается, что ряд стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу новых мер, особенно в отношении ограничения цен на нефть, и заявили, что все детали такого решения должны быть прописаны в письменном виде.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 02:13
Хроника энергетической войны: последние событияОдна из веток "Северного потока — 2" технически может быть запущена, но есть не только политические помехи — мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления в Европе.
 
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Заголовок открываемого материала
08:23FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
08:09Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
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