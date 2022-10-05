https://ukraina.ru/20221005/1039391163.html

Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть

Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть - 05.10.2022 Украина.ру

Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть

В Евросоюзе согласовали новый пакет санкций против РФ, в который входит лимит цен на нефть, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов

2022-10-05T08:09

2022-10-05T08:09

2022-10-05T08:09

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По данным издания, 4 октября чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций, а 5 октября они утвердят окончательную версию текста.Также сообщается, что ряд стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу новых мер, особенно в отношении ограничения цен на нефть, и заявили, что все детали такого решения должны быть прописаны в письменном виде.7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html

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новости, санкции, ес, нефть, россия