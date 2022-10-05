Главное на 5 октября: в России и в мире - 05.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221005/1039387952.html
Главное на 5 октября: в России и в мире
Главное на 5 октября: в России и в мире - 05.10.2022 Украина.ру
Главное на 5 октября: в России и в мире
Российского космонавта Анну Кикину подвезет до МКС корабль компании Илона Маска, в Белгороде откроют центр психологической помощи семьям участников СВО, в Вильнюсе примут решение о сносе памятника советским воинам. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-10-05T04:00
2022-10-05T04:00
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg
РоссияСостоится заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы".Иск Московского патриархата РПЦ о признании права собственности на сооружения в Зарядье рассмотрят в Арбитражном суде Москвы. В августе представители РПЦ потребовали признать права собственности на религиозные постройки в столичном районе Зарядье. Речь идет о небольших постройках, которые остались после сноса гостиницы "Россия".В Белгороде откроется Центр психологической помощи для членов семей участников специальной военной операции на Украине. Прием будут вести практикующие психологи и кандидаты психологических наук. Работу центра организовал благотворительный фонд "Офицерская честь".ЗарубежьеГородской совет Вильнюса (Литва) примет окончательное решение о сносе мемориального комплекса советским воинам на Антакальнисском кладбище.На Антакальнисском кладбище находился крупнейшее захоронение более трех тысяч советских воинов-освободителей Литвы. 5 ноября горсовет Вильнюса примет решение снести мемориальный комплекс. Памятник постараются не повредить, как уточнили в пресс-службе Вильнюсского горсовета, но о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. Памятник запланировали снести до 1 ноября.МирДелегация Швеции прибудет в Турцию на переговоры о меморандуме по вступлению страны в НАТО. Турецкие власти ожидают от Швеции и Финляндии выдачи членов организаций, признанных в Турции террористическими в рамках договоренности по НАТО.Американская компания SpaseX запустит космический корабль Crew Dragon. В составе экипажа - российский космонавт Анна Кикина. Старт назначен на 12:00 по местному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде (США).Корабль доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Изначально старт планировали на 3 октября, но дату перенесли из-за урагана "Иэн".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Главное на 5 октября: в России и в мире

04:00 05.10.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Российского космонавта Анну Кикину подвезет до МКС корабль компании Илона Маска, в Белгороде откроют центр психологической помощи семьям участников СВО, в Вильнюсе примут решение о сносе памятника советским воинам. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
Россия
Состоится заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы".
Иск Московского патриархата РПЦ о признании права собственности на сооружения в Зарядье рассмотрят в Арбитражном суде Москвы. В августе представители РПЦ потребовали признать права собственности на религиозные постройки в столичном районе Зарядье. Речь идет о небольших постройках, которые остались после сноса гостиницы "Россия".
В Белгороде откроется Центр психологической помощи для членов семей участников специальной военной операции на Украине. Прием будут вести практикующие психологи и кандидаты психологических наук. Работу центра организовал благотворительный фонд "Офицерская честь".
Зарубежье
Городской совет Вильнюса (Литва) примет окончательное решение о сносе мемориального комплекса советским воинам на Антакальнисском кладбище.
На Антакальнисском кладбище находился крупнейшее захоронение более трех тысяч советских воинов-освободителей Литвы. 5 ноября горсовет Вильнюса примет решение снести мемориальный комплекс. Памятник постараются не повредить, как уточнили в пресс-службе Вильнюсского горсовета, но о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. Памятник запланировали снести до 1 ноября.
Мир
Делегация Швеции прибудет в Турцию на переговоры о меморандуме по вступлению страны в НАТО. Турецкие власти ожидают от Швеции и Финляндии выдачи членов организаций, признанных в Турции террористическими в рамках договоренности по НАТО.
"В ходе визита делегации планируется рассмотреть решения, принятые на первом заседании Постоянного совместного механизма, состоявшем в городе Вантаа в Финляндии 26 августа", - уточнили журналисты турецкого издания Anadolu
Американская компания SpaseX запустит космический корабль Crew Dragon. В составе экипажа - российский космонавт Анна Кикина. Старт назначен на 12:00 по местному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде (США).
Корабль доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Изначально старт планировали на 3 октября, но дату перенесли из-за урагана "Иэн".
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:46Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев: На новых территориях люди ждут от России предсказуемости
04:45Искусственное цунами: Кнутов объяснил пристальное внимание США к русскому "Посейдону"
04:36Марат Баширов: Теперь мы стоим перед развилкой - объявлять ли войну Украине
04:30Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте
04:19Воссоединение с Россией. Как будут приживаться юридические и моральные аспекты в новых регионах
04:15Кнутов: Россия приготовила на ядерную угрозу США оружие судного дня
04:12Дмитрий Журавлев: России сразу нужно готовиться к тому, чтобы вывозить людей из своих новых регионов
04:07"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте
04:00Главное на 5 октября: в России и в мире
04:00Военный эксперт объяснил, почему украинская армия стесняет ВС РФ на некоторых участках фронта
19:00Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября
18:50Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине
17:43Новая стратегия ВСУ, Украина не нужна НАТО. О чём говорили эксперты 4 октября
17:20Санду сдаёт территорию Киеву, экономика Украины обвалилась: что говорили об Украине в мире 4 октября
17:17"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека
17:12ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT
17:02Работа на СБУ, отключение и консервация? Лизан рассказал, что ждёт Запорожскую АЭС. Видео
16:50ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
16:47"Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край". Как Галичина стала австрийской
16:00Уничтожение националистов, жертвы ВСУ, подготовка Минска к войне. Главное на Украине на 16:00 4 октября
Лента новостейМолния