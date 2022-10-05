https://ukraina.ru/20221005/1039387952.html
Главное на 5 октября: в России и в мире
Главное на 5 октября: в России и в мире - 05.10.2022 Украина.ру
Главное на 5 октября: в России и в мире
Российского космонавта Анну Кикину подвезет до МКС корабль компании Илона Маска, в Белгороде откроют центр психологической помощи семьям участников СВО, в Вильнюсе примут решение о сносе памятника советским воинам. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-10-05T04:00
2022-10-05T04:00
2022-10-05T04:00
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg
РоссияСостоится заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы".Иск Московского патриархата РПЦ о признании права собственности на сооружения в Зарядье рассмотрят в Арбитражном суде Москвы. В августе представители РПЦ потребовали признать права собственности на религиозные постройки в столичном районе Зарядье. Речь идет о небольших постройках, которые остались после сноса гостиницы "Россия".В Белгороде откроется Центр психологической помощи для членов семей участников специальной военной операции на Украине. Прием будут вести практикующие психологи и кандидаты психологических наук. Работу центра организовал благотворительный фонд "Офицерская честь".ЗарубежьеГородской совет Вильнюса (Литва) примет окончательное решение о сносе мемориального комплекса советским воинам на Антакальнисском кладбище.На Антакальнисском кладбище находился крупнейшее захоронение более трех тысяч советских воинов-освободителей Литвы. 5 ноября горсовет Вильнюса примет решение снести мемориальный комплекс. Памятник постараются не повредить, как уточнили в пресс-службе Вильнюсского горсовета, но о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. Памятник запланировали снести до 1 ноября.МирДелегация Швеции прибудет в Турцию на переговоры о меморандуме по вступлению страны в НАТО. Турецкие власти ожидают от Швеции и Финляндии выдачи членов организаций, признанных в Турции террористическими в рамках договоренности по НАТО.Американская компания SpaseX запустит космический корабль Crew Dragon. В составе экипажа - российский космонавт Анна Кикина. Старт назначен на 12:00 по местному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде (США).Корабль доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Изначально старт планировали на 3 октября, но дату перенесли из-за урагана "Иэн".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Главное на 5 октября: в России и в мире
Российского космонавта Анну Кикину подвезет до МКС корабль компании Илона Маска, в Белгороде откроют центр психологической помощи семьям участников СВО, в Вильнюсе примут решение о сносе памятника советским воинам. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
Состоится заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы".
Иск Московского патриархата РПЦ о признании права собственности на сооружения в Зарядье рассмотрят в Арбитражном суде Москвы. В августе представители РПЦ потребовали признать права собственности на религиозные постройки в столичном районе Зарядье. Речь идет о небольших постройках, которые остались после сноса гостиницы "Россия".
В Белгороде откроется Центр психологической помощи для членов семей участников специальной военной операции на Украине. Прием будут вести практикующие психологи и кандидаты психологических наук. Работу центра организовал благотворительный фонд "Офицерская честь".
Городской совет Вильнюса (Литва) примет окончательное решение о сносе мемориального комплекса советским воинам на Антакальнисском кладбище.
На Антакальнисском кладбище находился крупнейшее захоронение более трех тысяч советских воинов-освободителей Литвы. 5 ноября горсовет Вильнюса примет решение снести мемориальный комплекс. Памятник постараются не повредить, как уточнили в пресс-службе Вильнюсского горсовета, но о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. Памятник запланировали снести до 1 ноября.
Делегация Швеции прибудет в Турцию на переговоры о меморандуме по вступлению страны в НАТО. Турецкие власти ожидают от Швеции и Финляндии выдачи членов организаций, признанных в Турции террористическими в рамках договоренности по НАТО.
"В ходе визита делегации планируется рассмотреть решения, принятые на первом заседании Постоянного совместного механизма, состоявшем в городе Вантаа в Финляндии 26 августа", - уточнили журналисты турецкого издания Anadolu
Американская компания SpaseX запустит космический корабль Crew Dragon. В составе экипажа - российский космонавт Анна Кикина. Старт назначен на 12:00 по местному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде (США).
Корабль доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Изначально старт планировали на 3 октября, но дату перенесли из-за урагана "Иэн".