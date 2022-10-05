https://ukraina.ru/20221005/1039387952.html

Главное на 5 октября: в России и в мире

Главное на 5 октября: в России и в мире - 05.10.2022 Украина.ру

Главное на 5 октября: в России и в мире

Российского космонавта Анну Кикину подвезет до МКС корабль компании Илона Маска, в Белгороде откроют центр психологической помощи семьям участников СВО, в Вильнюсе примут решение о сносе памятника советским воинам. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру

2022-10-05T04:00

2022-10-05T04:00

2022-10-05T04:00

новости

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РоссияСостоится заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы".Иск Московского патриархата РПЦ о признании права собственности на сооружения в Зарядье рассмотрят в Арбитражном суде Москвы. В августе представители РПЦ потребовали признать права собственности на религиозные постройки в столичном районе Зарядье. Речь идет о небольших постройках, которые остались после сноса гостиницы "Россия".В Белгороде откроется Центр психологической помощи для членов семей участников специальной военной операции на Украине. Прием будут вести практикующие психологи и кандидаты психологических наук. Работу центра организовал благотворительный фонд "Офицерская честь".ЗарубежьеГородской совет Вильнюса (Литва) примет окончательное решение о сносе мемориального комплекса советским воинам на Антакальнисском кладбище.На Антакальнисском кладбище находился крупнейшее захоронение более трех тысяч советских воинов-освободителей Литвы. 5 ноября горсовет Вильнюса примет решение снести мемориальный комплекс. Памятник постараются не повредить, как уточнили в пресс-службе Вильнюсского горсовета, но о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. Памятник запланировали снести до 1 ноября.МирДелегация Швеции прибудет в Турцию на переговоры о меморандуме по вступлению страны в НАТО. Турецкие власти ожидают от Швеции и Финляндии выдачи членов организаций, признанных в Турции террористическими в рамках договоренности по НАТО.Американская компания SpaseX запустит космический корабль Crew Dragon. В составе экипажа - российский космонавт Анна Кикина. Старт назначен на 12:00 по местному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде (США).Корабль доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Изначально старт планировали на 3 октября, но дату перенесли из-за урагана "Иэн".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости