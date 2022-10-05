https://ukraina.ru/20221005/1039377588.html

Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин

Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин - 05.10.2022 Украина.ру

Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин

РФ не будет применять это оружие против Украины, потому что Россия взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру

2022-10-05T05:53

2022-10-05T05:53

2022-10-05T05:53

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Он напомнил, что Россия в своей ядерной доктрине на себя взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет.Но военный эксперт не исключает варианта "большой ракетно-ядерной войны". По мере того, как Запад будет все сильнее влезать в конфликт на Украине, то "мы рано или поздно предъявим ультиматум США и НАТО", заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ядерное оружие, россия, украина