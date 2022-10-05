https://ukraina.ru/20221005/1039377588.html
Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин
Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин - 05.10.2022 Украина.ру
Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин
РФ не будет применять это оружие против Украины, потому что Россия взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T05:53
2022-10-05T05:53
2022-10-05T05:53
новости
ядерное оружие
россия
украина
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Он напомнил, что Россия в своей ядерной доктрине на себя взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет.Но военный эксперт не исключает варианта "большой ракетно-ядерной войны". По мере того, как Запад будет все сильнее влезать в конфликт на Украине, то "мы рано или поздно предъявим ультиматум США и НАТО", заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, россия, украина
Новости, Ядерное оружие, Россия, Украина
Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин
РФ не будет применять это оружие против Украины, потому что Россия взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас, просто потому, что ядерным оружием уничтожают особо важные цели – командные центры, районы сосредоточения, где находятся не пятьсот человек в засаде, а где компактно сидит какая-нибудь дивизия, или где находятся важные склады.
Влад Шурыгин
военный эксперт
Он напомнил, что Россия в своей ядерной доктрине на себя взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет.
Но военный эксперт не исключает варианта "большой ракетно-ядерной войны". По мере того, как Запад будет все сильнее влезать в конфликт на Украине, то "мы рано или поздно предъявим ультиматум США и НАТО", заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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