Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин - 05.10.2022 Украина.ру
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Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин
Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин - 05.10.2022 Украина.ру
Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин
РФ не будет применять это оружие против Украины, потому что Россия взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T05:53
2022-10-05T05:53
новости
ядерное оружие
россия
украина
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Он напомнил, что Россия в своей ядерной доктрине на себя взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет.Но военный эксперт не исключает варианта "большой ракетно-ядерной войны". По мере того, как Запад будет все сильнее влезать в конфликт на Украине, то "мы рано или поздно предъявим ультиматум США и НАТО", заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html
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Новости, Ядерное оружие, Россия, Украина

Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин

05:53 05.10.2022
 
Бронированная машина разминирования БМР-3М
Бронированная машина разминирования БМР-3М
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РФ не будет применять это оружие против Украины, потому что Россия взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас, просто потому, что ядерным оружием уничтожают особо важные цели – командные центры, районы сосредоточения, где находятся не пятьсот человек в засаде, а где компактно сидит какая-нибудь дивизия, или где находятся важные склады.
Владислав Шурыгин интервью
Влад Шурыгин
военный эксперт
Он напомнил, что Россия в своей ядерной доктрине на себя взяла односторонние обязательства, что никогда не применит ядерное оружие против стран, у которых его нет.
Но военный эксперт не исключает варианта "большой ракетно-ядерной войны". По мере того, как Запад будет все сильнее влезать в конфликт на Украине, то "мы рано или поздно предъявим ультиматум США и НАТО", заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
3 октября, 15:20
Ядерная тревога Запада. За полшага до нажатия красной кнопки
 
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