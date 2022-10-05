Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине
Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине
Если РФ хорошо подготовит резервы, соберет их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T05:00
2022-10-05T05:00
новости
мобилизация
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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его словам, вслед за 300 тысячами граждан пойдет еще как минимум одна волна мобилизации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221001/1039248141.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мобилизация
Новости, мобилизация

Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине

05:00 05.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Если РФ хорошо подготовит резервы, соберет их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Конечно, если мы хорошо подготовим наши резервы, если мы нормально сколотим их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию, потому что триста тысяч – это минимум 8-9 корпусов, а не два, как подготовит Украина.
Владислав Шурыгин интервью
Влад Шурыгин
военный эксперт
По его словам, вслед за 300 тысячами граждан пойдет еще как минимум одна волна мобилизации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 08:52
Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин
 
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