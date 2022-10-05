https://ukraina.ru/20221005/1039360177.html
Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине
Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине
Если РФ хорошо подготовит резервы, соберет их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T05:00
2022-10-05T05:00
2022-10-05T05:00
новости
мобилизация
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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его словам, вслед за 300 тысячами граждан пойдет еще как минимум одна волна мобилизации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221001/1039248141.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация
Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине
Если РФ хорошо подготовит резервы, соберет их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Конечно, если мы хорошо подготовим наши резервы, если мы нормально сколотим их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию, потому что триста тысяч – это минимум 8-9 корпусов, а не два, как подготовит Украина.
Влад Шурыгин
военный эксперт
По его словам, вслед за 300 тысячами граждан пойдет еще как минимум одна волна мобилизации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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