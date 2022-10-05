https://ukraina.ru/20221005/1039360177.html

Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине

Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине - 05.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как мобилизованные бойцы смогут изменить ситуацию на Украине

Если РФ хорошо подготовит резервы, соберет их в полноценные дивизии и бригады, то они смогут очень серьезно изменить ситуацию на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру

2022-10-05T05:00

2022-10-05T05:00

2022-10-05T05:00

новости

мобилизация

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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его словам, вслед за 300 тысячами граждан пойдет еще как минимум одна волна мобилизации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221001/1039248141.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация