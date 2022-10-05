https://ukraina.ru/20221005/1039354360.html
Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление - 05.10.2022 Украина.ру
Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
Какая помощь сейчас нужна Русской армии в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков
2022-10-05T08:00
2022-10-05T08:00
2022-10-05T08:00
новости
красный лиман
наступление
россия
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Он добавил, что мобилизованных нужно включать в уже воюющие подразделения, пусть и в небольшом составе, чтобы, с одной стороны, усилить костяк опытных бойцов, а в другой, избежать ненужных потерь.Также командир подчеркнул, что фронту сейчас нужна и военная техника, в том числе современные БПЛА и системы РЭБ.Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, наступление, россия
Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
Какая помощь сейчас нужна Русской армии в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков