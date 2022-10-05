Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление - 05.10.2022 Украина.ру
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Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление - 05.10.2022 Украина.ру
Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
Какая помощь сейчас нужна Русской армии в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков
2022-10-05T08:00
2022-10-05T08:00
новости
красный лиман
наступление
россия
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Он добавил, что мобилизованных нужно включать в уже воюющие подразделения, пусть и в небольшом составе, чтобы, с одной стороны, усилить костяк опытных бойцов, а в другой, избежать ненужных потерь.Также командир подчеркнул, что фронту сейчас нужна и военная техника, в том числе современные БПЛА и системы РЭБ.Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, красный лиман, наступление, россия
Новости, Красный Лиман, наступление, Россия

Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление

08:00 05.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Какая помощь сейчас нужна Русской армии в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков
"Нужны люди. Уже много месяцев у нас в войсках наблюдается крайняя нехватка личного состава. Для удержания наших территорий и полноценного наступления нужно, по моему мнению, не менее 1 миллиона человек, и прямо сейчас. При этом одетых, обутых, обученных и вооруженных", - сказал командир.
Он добавил, что мобилизованных нужно включать в уже воюющие подразделения, пусть и в небольшом составе, чтобы, с одной стороны, усилить костяк опытных бойцов, а в другой, избежать ненужных потерь.
Также командир подчеркнул, что фронту сейчас нужна и военная техника, в том числе современные БПЛА и системы РЭБ.
Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь:
Сергей Фомченков интервью
Вчера, 02:25
Участник обороны Красного Лимана Сергей "Фомич" Фомченков о том, почему не удалось удержать город
 
НовостиКрасный ЛиманнаступлениеРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
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08:09Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
08:00Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
07:53В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки"
07:45Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти
07:45Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина
07:38Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС
07:30Командир "Русского легиона", оборонявшего Красный Лиман, рассказал, где его отряд сейчас
07:29Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел
07:15Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн
07:00Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск
06:45Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране
06:30Командир "Русского легиона", защищавшего Красный Лиман, объяснил, что помешало удержать город
06:15"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"
06:00Командир "Русского легиона" рассказал о реальном соотношении сил в Красном Лимане
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