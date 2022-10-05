https://ukraina.ru/20221005/1039354360.html

Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление

Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление - 05.10.2022 Украина.ру

Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление

Какая помощь сейчас нужна Русской армии в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков

2022-10-05T08:00

2022-10-05T08:00

2022-10-05T08:00

новости

красный лиман

наступление

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_54e8f1127ac0541596e00c05b3586bfc.jpg.webp

Он добавил, что мобилизованных нужно включать в уже воюющие подразделения, пусть и в небольшом составе, чтобы, с одной стороны, усилить костяк опытных бойцов, а в другой, избежать ненужных потерь.Также командир подчеркнул, что фронту сейчас нужна и военная техника, в том числе современные БПЛА и системы РЭБ.Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, красный лиман, наступление, россия