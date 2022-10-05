Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине
Освещение некоторыми турецкими СМИ событий Майдана 2014 года на Украине было абсолютно необъективным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
В частности, он упомянул некоего известного турецкого журналиста, проводившего параллели между действиями украинских националистов в центре Киева и действиями палестинцев во время Интифады на оккупированных Израилем территориях (турецкое общественное мнение очень сочувствует палестинцам – ред.)
Депрем рассказал, что был шокирован таким подходом, и написал длинную статью о происходящем на Украине, которая публиковалась в Турции в течение недели.
Я пользовался термином того действия в феврале в той стране – "гражданский фашистский путч". Гражданский – потому что не такой, который делается и проводится армией, а фашистский – потому, что его идеология и политика действительно имеет такой характер
Позднее он переехал в Донбасс, откуда в настоящее время продолжает информировать турецкую аудиторию о вооружённом конфликте на Украине.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.