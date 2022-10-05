https://ukraina.ru/20221005/1039342613.html

Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине

Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине - 05.10.2022 Украина.ру

Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине

Освещение некоторыми турецкими СМИ событий Майдана 2014 года на Украине было абсолютно необъективным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем

2022-10-05T05:30

2022-10-05T05:30

2022-10-05T05:30

новости

турция

журналист

спецоперация

майдан

переворот

фашизм

сми

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В частности, он упомянул некоего известного турецкого журналиста, проводившего параллели между действиями украинских националистов в центре Киева и действиями палестинцев во время Интифады на оккупированных Израилем территориях (турецкое общественное мнение очень сочувствует палестинцам – ред.)Депрем рассказал, что был шокирован таким подходом, и написал длинную статью о происходящем на Украине, которая публиковалась в Турции в течение недели.Позднее он переехал в Донбасс, откуда в настоящее время продолжает информировать турецкую аудиторию о вооружённом конфликте на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20211108/1032595420.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, журналист, спецоперация, майдан, переворот, фашизм, сми