Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
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Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине
Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине
Освещение некоторыми турецкими СМИ событий Майдана 2014 года на Украине было абсолютно необъективным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
2022-10-05T05:30
2022-10-05T05:30
новости
турция
журналист
спецоперация
майдан
переворот
фашизм
сми
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В частности, он упомянул некоего известного турецкого журналиста, проводившего параллели между действиями украинских националистов в центре Киева и действиями палестинцев во время Интифады на оккупированных Израилем территориях (турецкое общественное мнение очень сочувствует палестинцам – ред.)Депрем рассказал, что был шокирован таким подходом, и написал длинную статью о происходящем на Украине, которая публиковалась в Турции в течение недели.Позднее он переехал в Донбасс, откуда в настоящее время продолжает информировать турецкую аудиторию о вооружённом конфликте на Украине.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20211108/1032595420.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, турция, журналист, спецоперация, майдан, переворот, фашизм, сми
Новости, Турция, журналист, Спецоперация, Майдан, переворот, фашизм, СМИ

Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине

05:30 05.10.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Читать в
Освещение некоторыми турецкими СМИ событий Майдана 2014 года на Украине было абсолютно необъективным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
В частности, он упомянул некоего известного турецкого журналиста, проводившего параллели между действиями украинских националистов в центре Киева и действиями палестинцев во время Интифады на оккупированных Израилем территориях (турецкое общественное мнение очень сочувствует палестинцам – ред.)
Депрем рассказал, что был шокирован таким подходом, и написал длинную статью о происходящем на Украине, которая публиковалась в Турции в течение недели.

Я пользовался термином того действия в феврале в той стране – "гражданский фашистский путч". Гражданский – потому что не такой, который делается и проводится армией, а фашистский – потому, что его идеология и политика действительно имеет такой характер

Окай Депрем
Окай Депрем
Турецкий журналист, политолог и общественный деятель
Позднее он переехал в Донбасс, откуда в настоящее время продолжает информировать турецкую аудиторию о вооружённом конфликте на Украине.
Grup Yorum
8 ноября 2021, 14:59
Турецкие активистки о «Байрактарах», несостоявшемся выдворении послов и несвободе творчества в ГерманииЭрдоган использует вопрос принадлежности Крыма Украине в своих внутриполитических интересах, считают активистки из движения поддержки турецкой музыкальной группы «Йорум» Шюкрие Озордулу и Айше Даг
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиТурцияжурналистСпецоперацияМайданпереворотфашизмСМИ
 
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