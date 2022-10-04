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Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича

Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича - 04.10.2022 Украина.ру

Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича

Российский суд повторно оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch за фейки о спецоперации в интервью с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом 4 октября сообщает "RT на русском"

2022-10-04T14:06

2022-10-04T14:06

2022-10-04T14:06

новости

алексей арестович

штраф

суд

фейки

спецоперация

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Протокол был составлен за отказ удалить видео с фейками о специальной военной операции на Украине.Twitch уже был оштрафован ранее, в конце лета, на 3 миллиона рублей, также за интервью с Арестовичем.Сам Арестович тоже попал 4 октября в скандал: накануне, в связи с публикациями американского предпринимателя Илона Маска, он оскорбительно высказался в адрес студентов и выпускников Киево-Могилянской академии, а во вторник был вынужден извиниться.

https://ukraina.ru/20220913/1038690279.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей арестович, штраф, суд, фейки, спецоперация