Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича
Российский суд повторно оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch за фейки о спецоперации в интервью с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом 4 октября сообщает "RT на русском"
"Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сообщил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен за отказ удалить видео с фейками о специальной военной операции на Украине.
Twitch уже был оштрафован ранее, в конце лета, на 3 миллиона рублей, также за интервью с Арестовичем.
Сам Арестович тоже попал 4 октября в скандал: накануне, в связи с публикациями американского предпринимателя Илона Маска, он оскорбительно высказался в адрес студентов и выпускников Киево-Могилянской академии, а во вторник был вынужден извиниться.
13 сентября, 14:13"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сажать за госизмену украинских учителей, работавших по российским программам и граждан, получивших российское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 сентября