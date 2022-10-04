Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича - 04.10.2022 Украина.ру
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Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича
Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича - 04.10.2022 Украина.ру
Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича
Российский суд повторно оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch за фейки о спецоперации в интервью с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом 4 октября сообщает "RT на русском"
2022-10-04T14:06
2022-10-04T14:06
новости
алексей арестович
штраф
суд
фейки
спецоперация
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Протокол был составлен за отказ удалить видео с фейками о специальной военной операции на Украине.Twitch уже был оштрафован ранее, в конце лета, на 3 миллиона рублей, также за интервью с Арестовичем.Сам Арестович тоже попал 4 октября в скандал: накануне, в связи с публикациями американского предпринимателя Илона Маска, он оскорбительно высказался в адрес студентов и выпускников Киево-Могилянской академии, а во вторник был вынужден извиниться.
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новости, алексей арестович, штраф, суд, фейки, спецоперация
Новости, Алексей Арестович, штраф, Суд, фейки, Спецоперация

Стриминг-сервис Twitch снова оштрафован за Арестовича

14:06 04.10.2022
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Российский суд повторно оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch за фейки о спецоперации в интервью с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом 4 октября сообщает "RT на русском"
"Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сообщил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен за отказ удалить видео с фейками о специальной военной операции на Украине.
Twitch уже был оштрафован ранее, в конце лета, на 3 миллиона рублей, также за интервью с Арестовичем.
Сам Арестович тоже попал 4 октября в скандал: накануне, в связи с публикациями американского предпринимателя Илона Маска, он оскорбительно высказался в адрес студентов и выпускников Киево-Могилянской академии, а во вторник был вынужден извиниться.
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 14:13
"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сажать за госизмену украинских учителей, работавших по российским программам и граждан, получивших российское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 сентября
 
НовостиАлексей АрестовичштрафСудфейкиСпецоперация
 
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