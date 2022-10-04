https://ukraina.ru/20221004/1039356713.html

В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России

В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России - 04.10.2022 Украина.ру

В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России

"Неестественный" альянс, связывающий КНР и РФ против США и их союзников, в чём-то напоминает сотрудничество СССР и Веймарской Германии в период после Первой мировой войны. К такому выводу пришёл американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative

2022-10-04T10:57

2022-10-04T10:57

2022-10-04T10:57

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Позиции, которые занимают в мире РФ и КНР, далеки от позиций находившегося в почти всеобщей изоляции Советского Союза и связанной жёсткими условиями Версальского договора послевоенной Германии, отмечает автор.Китай слишком вплетён в мировую экономику, чтобы быть международным изгоем. Россия тоже смогла установить партнёрские отношения с нейтральными и развивающимися странами по всему миру, чтобы смягчить экономический удар от бойкота Запада, замечает журналист.Однако мотивация сближения России и Китая похожа на ту, которая в своё время двигала СССР и Германией: желание разрушить идеологические рамки, навязываемые западным либерализмом, и воля к проведению собственного национального курса, продолжает Сансон.Он добавил, что большевики и власти Веймарской республики не питали друг к другу тёплых чувств, однако они понимали, что на их плечах лежит одно и то же иго, которое можно свергнуть только совместными усилиями.Москва и Пекин понимают, что мир находится на переломном этапе, когда будущее мирового порядка под вопросом. Западное видение мира приходит в упадок, считает автор"Я не думаю, что это плохо. Но будем надеяться, что это не будет стоить мировой войны", - заканчивает он.

https://ukraina.ru/20220723/1036794474.html

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новости, ссср, германия, кнр (китай), большевики, первая мировая война, запад, сша, сми