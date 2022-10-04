В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России - 04.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221004/1039356713.html
В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России
В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России - 04.10.2022 Украина.ру
В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России
"Неестественный" альянс, связывающий КНР и РФ против США и их союзников, в чём-то напоминает сотрудничество СССР и Веймарской Германии в период после Первой мировой войны. К такому выводу пришёл американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative
2022-10-04T10:57
2022-10-04T10:57
новости
ссср
германия
кнр (китай)
большевики
первая мировая война
запад
сша
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103299/88/1032998856_0:71:2252:1338_1920x0_80_0_0_c029d8a082c30790ce35b3a625b5bb54.jpg
Позиции, которые занимают в мире РФ и КНР, далеки от позиций находившегося в почти всеобщей изоляции Советского Союза и связанной жёсткими условиями Версальского договора послевоенной Германии, отмечает автор.Китай слишком вплетён в мировую экономику, чтобы быть международным изгоем. Россия тоже смогла установить партнёрские отношения с нейтральными и развивающимися странами по всему миру, чтобы смягчить экономический удар от бойкота Запада, замечает журналист.Однако мотивация сближения России и Китая похожа на ту, которая в своё время двигала СССР и Германией: желание разрушить идеологические рамки, навязываемые западным либерализмом, и воля к проведению собственного национального курса, продолжает Сансон.Он добавил, что большевики и власти Веймарской республики не питали друг к другу тёплых чувств, однако они понимали, что на их плечах лежит одно и то же иго, которое можно свергнуть только совместными усилиями.Москва и Пекин понимают, что мир находится на переломном этапе, когда будущее мирового порядка под вопросом. Западное видение мира приходит в упадок, считает автор"Я не думаю, что это плохо. Но будем надеяться, что это не будет стоить мировой войны", - заканчивает он.
https://ukraina.ru/20220723/1036794474.html
https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103299/88/1032998856_187:0:2066:1409_1920x0_80_0_0_7722831faf3a5a1fe14565141c196123.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ссср, германия, кнр (китай), большевики, первая мировая война, запад, сша, сми
Новости, СССР, Германия, КНР (Китай), большевики, Первая мировая война, Запад, США, СМИ

В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России

10:57 04.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Китай
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
"Неестественный" альянс, связывающий КНР и РФ против США и их союзников, в чём-то напоминает сотрудничество СССР и Веймарской Германии в период после Первой мировой войны. К такому выводу пришёл американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative
Позиции, которые занимают в мире РФ и КНР, далеки от позиций находившегося в почти всеобщей изоляции Советского Союза и связанной жёсткими условиями Версальского договора послевоенной Германии, отмечает автор.
Китай слишком вплетён в мировую экономику, чтобы быть международным изгоем. Россия тоже смогла установить партнёрские отношения с нейтральными и развивающимися странами по всему миру, чтобы смягчить экономический удар от бойкота Запада, замечает журналист.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
23 июля, 15:01
Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем ВостокеПоездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
Однако мотивация сближения России и Китая похожа на ту, которая в своё время двигала СССР и Германией: желание разрушить идеологические рамки, навязываемые западным либерализмом, и воля к проведению собственного национального курса, продолжает Сансон.

И Россия, и Китай стремятся свергнуть систему гегемонии США, которая доминировала в международных отношениях после окончания холодной войны. То же самое было с Советами и немцами в их нападках на порядок, основанный на Версальском договоре

Доминик Сансон
Американский обозреватель
Он добавил, что большевики и власти Веймарской республики не питали друг к другу тёплых чувств, однако они понимали, что на их плечах лежит одно и то же иго, которое можно свергнуть только совместными усилиями.
Китай армия коллаж - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:22
Друзья России. Китай готовится к противостоянию с США
Москва и Пекин понимают, что мир находится на переломном этапе, когда будущее мирового порядка под вопросом. Западное видение мира приходит в упадок, считает автор
"Я не думаю, что это плохо. Но будем надеяться, что это не будет стоить мировой войны", - заканчивает он.
 
НовостиСССРГерманияКНР (Китай)большевикиПервая мировая войнаЗападСШАСМИ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным
11:35"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции
11:13Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться
11:00Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины
10:57В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России
10:51"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию"
10:37Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину
10:34Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины
10:25"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету
10:22The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности
09:49Что будет с долларом? Новые прогнозы на рынке валют
09:44Мирный план Маска
09:36Не победа Киева: американский обозреватель рассказал о главной цели США в конфликте на Украине
09:35Газопроводы. Американская война с немцами и след на месте диверсий
09:28NBC: Байден собирается баллотироваться на второй срок
09:26"Взятка как оружие точного наведения". Иногда войны выигрывают ослы, груженные деньгами
09:00Блеф в квадрате. Чем глава "Нафтогаза" предлагает греться украинцам в ближайшие годы
09:00Депутат Госдумы рассказал о сроках оформления статуса новых субъектов РФ
09:00Очереди за паспортами РФ, "офицерское звание" для Илона Маска. Главное на Украине на утро 4 октября
08:54Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных
Лента новостейМолния