В США нашли историческую параллель "неестественному" альянсу Китая и России
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Китай
"Неестественный" альянс, связывающий КНР и РФ против США и их союзников, в чём-то напоминает сотрудничество СССР и Веймарской Германии в период после Первой мировой войны. К такому выводу пришёл американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative
Позиции, которые занимают в мире РФ и КНР, далеки от позиций находившегося в почти всеобщей изоляции Советского Союза и связанной жёсткими условиями Версальского договора послевоенной Германии, отмечает автор.
Китай слишком вплетён в мировую экономику, чтобы быть международным изгоем. Россия тоже смогла установить партнёрские отношения с нейтральными и развивающимися странами по всему миру, чтобы смягчить экономический удар от бойкота Запада, замечает журналист.
23 июля, 15:01Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем ВостокеПоездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
Однако мотивация сближения России и Китая похожа на ту, которая в своё время двигала СССР и Германией: желание разрушить идеологические рамки, навязываемые западным либерализмом, и воля к проведению собственного национального курса, продолжает Сансон.
И Россия, и Китай стремятся свергнуть систему гегемонии США, которая доминировала в международных отношениях после окончания холодной войны. То же самое было с Советами и немцами в их нападках на порядок, основанный на Версальском договоре
Он добавил, что большевики и власти Веймарской республики не питали друг к другу тёплых чувств, однако они понимали, что на их плечах лежит одно и то же иго, которое можно свергнуть только совместными усилиями.
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Москва и Пекин понимают, что мир находится на переломном этапе, когда будущее мирового порядка под вопросом. Западное видение мира приходит в упадок, считает автор
"Я не думаю, что это плохо. Но будем надеяться, что это не будет стоить мировой войны", - заканчивает он.