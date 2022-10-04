https://ukraina.ru/20221004/1039355761.html

Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину

Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину - 04.10.2022 Украина.ру

Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину

Прекратить поставки натовских вооружений ВСУ можно только путем перерезания коммуникаций. Другое дело, насколько России сейчас целесообразно предпринимать действия, аналогичные тем, что были в Киевской области в марте. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-04T10:37

2022-10-04T10:37

2022-10-04T10:37

россия

западная украина

белоруссия

оружие

донбасс

николаев

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039338956_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_c640dfb2524875f0bcd8033d9d898977.jpg.webp

По его словам, русским войскам тогда придется брать крупные города, такие как Сумы, Чернигов и Конотоп, потому что их нельзя оставлять в тылу.Нам нужна сильная группировка, чтобы она не была отсечена. Речь идет о приоритетах. Пока такого приоритета нет, пояснил специалист.Если у нас хватит сил, мы должны попытаться перерезать коммуникации. Но этот риск должен быть оправдан, добавил он.Теоретически после мобилизации это возможно, вопрос в целесообразности. Но если будут массированные поставки бронетехники из Южной Кореи, тогда возникнет смысл перерезать эти поставки на Западной Украине, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, западная украина, белоруссия, оружие, донбасс, николаев, киев