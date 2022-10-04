https://ukraina.ru/20221004/1039355761.html
Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину
Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину - 04.10.2022 Украина.ру
Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину
Прекратить поставки натовских вооружений ВСУ можно только путем перерезания коммуникаций. Другое дело, насколько России сейчас целесообразно предпринимать действия, аналогичные тем, что были в Киевской области в марте. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-04T10:37
2022-10-04T10:37
2022-10-04T10:37
россия
западная украина
белоруссия
оружие
донбасс
николаев
киев
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По его словам, русским войскам тогда придется брать крупные города, такие как Сумы, Чернигов и Конотоп, потому что их нельзя оставлять в тылу.Нам нужна сильная группировка, чтобы она не была отсечена. Речь идет о приоритетах. Пока такого приоритета нет, пояснил специалист.Если у нас хватит сил, мы должны попытаться перерезать коммуникации. Но этот риск должен быть оправдан, добавил он.Теоретически после мобилизации это возможно, вопрос в целесообразности. Но если будут массированные поставки бронетехники из Южной Кореи, тогда возникнет смысл перерезать эти поставки на Западной Украине, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, западная украина, белоруссия, оружие, донбасс, николаев, киев
Россия, Западная Украина, Белоруссия, оружие, Донбасс, Николаев, Киев
Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину
Прекратить поставки натовских вооружений ВСУ можно только путем перерезания коммуникаций. Другое дело, насколько России сейчас целесообразно предпринимать действия, аналогичные тем, что были в Киевской области в марте. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
По его словам, русским войскам тогда придется брать крупные города, такие как Сумы, Чернигов и Конотоп, потому что их нельзя оставлять в тылу.
Нам нужна сильная группировка, чтобы она не была отсечена. Речь идет о приоритетах. Пока такого приоритета нет, пояснил специалист.
"Нам нужно добиться перелома на линии фронта. Освободить Донбасс. Освободить территории, которые противник занял в сентябре. Самое главное – мы должны полностью освободить территорию Николаевской области и взять Николаев. В идеале нужно освободить Запорожье. А дальше посмотрим по ситуации", - указал Евсеев.
Если у нас хватит сил, мы должны попытаться перерезать коммуникации. Но этот риск должен быть оправдан, добавил он.
"Да, сейчас для этого ситуация оптимальная. Оттуда все войска выведены. Туда можно войти как нож в масло. Войти можно. А можем ли мы там устоять? Плюс под ударом сразу же окажется Белоруссия. В феврале-марте там уже были теракты. Так что надо входить туда вместе с белорусскими войсками. Я не знаю, насколько это сейчас возможно", - подчеркнул аналитик.
Теоретически после мобилизации это возможно, вопрос в целесообразности. Но если будут массированные поставки бронетехники из Южной Кореи, тогда возникнет смысл перерезать эти поставки на Западной Украине, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.