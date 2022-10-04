Не победа Киева: американский обозреватель рассказал о главной цели США в конфликте на Украине
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Политика поддержки Западом киевского режима направлена, прежде всего, на свержение нынешней власти в России. Такое мнение выразил американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative
США продолжают подталкивать главу киевского режима Владимира Зеленского к попыткам вернуть себе Донбасс и Крым, что, в свою очередь, может привести ко всеобщей мобилизации в России, указывает автор.
По его мнению, данный факт свидетельствует о том, что главной целью Вашингтона в нынешнем конфликте является свержение президента РФ Владимира Путина, а любой другой результат будет рассматриваться там, как провал.
23 июля, 14:21Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режимуОбе партии в конгрессе США согласятся на дополнительную помощь киевскому режиму, если он истратит уже выделенные ему Вашингтоном рекордные 40 миллиардов долларов. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 22 июля на форуме по безопасности в американском городе Аспен
В результате опасность мировой войны становится такой реальной, как никогда со времени между двумя мировыми войнами, считает Сансон.
Я недооценил стремление Запада пойти на риск мирового пожара, лишь бы не жертвовать своей верой в "явное предназначение" (распространённое в Соединённых Штатах Америки XIX века культурное представление об особой роли американцев, с помощью которого оправдывался экспансионизм американских поселенцев – ред.) глобальной либеральной империи. Похоже, что Запад скорее предпочёл, чтобы мир полностью исчез, чем согласился бы на ход истории, не кончающийся Кремлём, освещенным радужными прожекторами, и Pussy Riot, танцующими на церемонии приведения [Алексея] Навального к присяге
Указывая далее, что российский президент ни за что не согласится на подобный поворот событий, автор с тревогой отмечает "мы в тупике".