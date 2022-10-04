https://ukraina.ru/20221004/1039350635.html

Не победа Киева: американский обозреватель рассказал о главной цели США в конфликте на Украине

Не победа Киева: американский обозреватель рассказал о главной цели США в конфликте на Украине - 04.10.2022 Украина.ру

Не победа Киева: американский обозреватель рассказал о главной цели США в конфликте на Украине

Политика поддержки Западом киевского режима направлена, прежде всего, на свержение нынешней власти в России. Такое мнение выразил американский обозреватель Доминик Сансон в статье, опубликованной 4 октября в американском издании The American Conservative

2022-10-04T09:36

2022-10-04T09:36

2022-10-04T09:36

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спецоперация

сша

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вашингтон

киевский режим

владимир путин

алексей навальный

владимир зеленский

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США продолжают подталкивать главу киевского режима Владимира Зеленского к попыткам вернуть себе Донбасс и Крым, что, в свою очередь, может привести ко всеобщей мобилизации в России, указывает автор.По его мнению, данный факт свидетельствует о том, что главной целью Вашингтона в нынешнем конфликте является свержение президента РФ Владимира Путина, а любой другой результат будет рассматриваться там, как провал.В результате опасность мировой войны становится такой реальной, как никогда со времени между двумя мировыми войнами, считает Сансон.Указывая далее, что российский президент ни за что не согласится на подобный поворот событий, автор с тревогой отмечает "мы в тупике".

https://ukraina.ru/20220723/1036794104.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, сша, сми, вашингтон, киевский режим, владимир путин, алексей навальный, владимир зеленский