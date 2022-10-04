https://ukraina.ru/20221004/1039350525.html
NBC: Байден собирается баллотироваться на второй срок
NBC: Байден собирается баллотироваться на второй срок - 04.10.2022 Украина.ру
NBC: Байден собирается баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
2022-10-04T09:28
2022-10-04T09:28
2022-10-04T09:28
новости
джо байден
выборы
сша
президент
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При этом телеканал отмечает, что сам Байден в последние месяцы не делал публичных заявлений о намерении переизбраться главой государства.Согласно опросам газеты Washington Post и телеканала ABC News, больше половины политических сторонников Байдена из стана Демократической партии не готовы поддержать его выдвижение на второй строк.Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп ранее заявил, что готов вновь побороться за высший пост в стране.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, джо байден, выборы, сша, президент
Новости, Джо Байден, выборы, США, президент
NBC: Байден собирается баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
"Я собираюсь сделать это снова", — сказал Байден, имея ввиду новый президентский срок.
При этом телеканал отмечает, что сам Байден в последние месяцы не делал публичных заявлений о намерении переизбраться главой государства.
Согласно опросам газеты Washington Post и телеканала ABC News, больше половины политических сторонников Байдена из стана Демократической партии не готовы поддержать его выдвижение на второй строк.
Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп ранее заявил, что готов вновь побороться за высший пост в стране.