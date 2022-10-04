https://ukraina.ru/20221004/1039350525.html

NBC: Байден собирается баллотироваться на второй срок

NBC: Байден собирается баллотироваться на второй срок - 04.10.2022 Украина.ру

NBC: Байден собирается баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

2022-10-04T09:28

2022-10-04T09:28

2022-10-04T09:28

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сша

президент

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При этом телеканал отмечает, что сам Байден в последние месяцы не делал публичных заявлений о намерении переизбраться главой государства.Согласно опросам газеты Washington Post и телеканала ABC News, больше половины политических сторонников Байдена из стана Демократической партии не готовы поддержать его выдвижение на второй строк.Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп ранее заявил, что готов вновь побороться за высший пост в стране.

https://ukraina.ru/20220912/1038650444.html

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новости, джо байден, выборы, сша, президент