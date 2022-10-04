https://ukraina.ru/20221004/1039349768.html

"Взятка как оружие точного наведения". Иногда войны выигрывают ослы, груженные деньгами

"Взятка как оружие точного наведения". Иногда войны выигрывают ослы, груженные деньгами - 04.10.2022 Украина.ру

"Взятка как оружие точного наведения". Иногда войны выигрывают ослы, груженные деньгами

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T09:26

2022-10-04T09:26

2022-10-04T10:32

эксклюзив

деньги

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/15/1034241519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_239db23c6803ed133fd2d911001747f6.jpg

Еще великие завоеватели древности отлично знали пробивную силу денег. Если верить Цицерону (а че ему и не поверить?), Филипп Македонский, отец, Александра Великого, тоже Македонского и знающего, что куда втыкать в завоеваниях, как-то учил сыночка: «Можно взять все крепости, лишь бы только на них мог взобраться ослик, нагруженный золотом».Наполеон Бонапарт говаривал, что ему для победы нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Ну а американская газета «Нью-Йорк Таймс» в 1992 году опубликовала статью с заголовком «Атака фальшивых денег направлена на разрушение экономики Ирака». И это стало прологом того, что через 11 лет покончит с властью Саддама Хусейна в этой стране.Иракский лидер Саддам Хусейн в свое время громогласно пугал трепетный коллективный Запад: «Мы будем сопротивляться до последнего солдата. Необходимо дать Америке урок. Аллах на нашей стороне. Вот почему мы победим агрессора». Он призвал иракцев превратить Багдад во второй Сталинград.Но Сталинград из Багдада не получился. Многотысячная (от 40 до 100 тысяч солдат) армия разбежалась без боя или сдалась, и американцы практически без боя захватили город и там покуражились. Как подсчитала газета «Коммерсант», США вошли в Ирак 19-20 марта 2003 года, кампания продолжалась 43 дня и закончилась 1 мая. Потери сил коалиции составили около 200 человек убитыми, еще почти 700 были ранены. В иракской армии погибли почти 5,4 тыс. военных, более 15 тыс. получили ранения, до 30 тыс. попали в плен. Потери среди мирного населения за время основной кампании оценивались в 7,3 тыс. человек.И генерал Томми Фрэнкс, командующий войсками СЕНТКОМ (региональное командование вооруженных сил США, в географическую оперативную зону которого входит территория 19 государств Ближнего и Среднего Востока, Северной и Восточной Африки, значительная часть Индийского океана, а также Персидский залив, Красное море, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Оман, ЙАР, НДРЙ, Сомали, Судан, Кения, Эфиопия, Джибути, Египет, Иордания) признал, что падение Багдада «было куплено». И тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфелд несколько раз заявлял, что иракцы не будут сражаться в Багдаде и режим Хусейна падет очень быстро. Так и получилось.Причем американцы не особо скрывали, что они покупают свою победу, подкупая и спецназ, и гвардию, и даже боевиков — «фидаинов Саддама», которыми командовал его старший сын Удей Хусейн. Вот краткая хроника этой покупки, известная из открытых источников:— 6 февраля 2002 года, более чем за год до начала операции, впервые о необходимости смены режима в Ираке заявил госсекретарь США Колин Пауэлл;— 17 октября 2002 года Сенат США санкционировал крупнейшее за 20 лет увеличение военного бюджета — на 37,5 млрд долл., до 355,1 млрд долл. — на использование силы против Саддама Хусейна;— 13 марта 2003 года, через полгода, cnn.com, передал, что официальные лица США заявили, что ведут «секретные переговоры о капитуляции» с лидерами иракской армии, и что иракские генералы ведут переговоры с американцами за спиной у Саддама Хусейна. Министр обороны США Дональд Рамсфелд сказал: «Сейчас переговоры с ними ведутся в частном порядке. С ними свяжутся и на более официальном уровне. Они получат инструкции, как вести себя, чтобы продемонстрировать свое миролюбие»;— к 19 марта 2003 года в районе Персидского залива были развернуты американо-британские группировки численностью более 255 тыс. человек;— 19 марта 2003 года возглавляемые США коалиционные войска вошли в демилитаризованную зону на границе между Кувейтом и Ираком. В этот же день Джордж Буш отдал приказ о начале военных действий;— 20 марта утром США нанесли по Багдаду первый ракетно-бомбовый удар;— 9 апреля войсками коалиции был занят Багдад;— 10 и 11 апреля были взяты другие крупнейшие города Ирака — Киркук и Мосул. И тогда же стало известно, что США предложили иракцам вознаграждение за информацию о членах иракского правительства и оружии массового поражения. В Пентагоне тот же министр обороны США Рамсфелд заявил: «Мы просим людей пойти навстречу и помочь нам»;— 16 апреля агентство АР передало, что США заплатят за поимку соратников Хусейна. Пресс-секретарь Министерства обороны США капитан-лейтенант Барбара Берфейнд поведала, что Пентагон готов заплатить до 200 тыс. долл. за информацию об оружии массового уничтожения в Ираке и о местонахождении ключевых фигур свергнутого режима Саддама Хусейна. Кроме наличных долларов, американские войска в Ираке также могут обеспечить иракских граждан едой, предметами первой необходимости и другими материальными благами, чтобы побудить их «сообщать информацию и оказывать иную помощь... включая доставку опасных лиц и оружия»;— 17 апреля пало правительство Саддама Хусейна.И как уже было сказано, 1 мая операция по свержению иракского режима была завершена. А уже 22 мая 2003 года msnbc.com со ссылкой на Defence News передал слова генерала Томми Фрэнкса: «Я получил письма от иракских генералов, в которых говорилось "Теперь я работаю на вас"». И тогда же Defence News сообщил, что высокопоставленный сотрудник американской администрации афористично заметил: «Взятка — это орудие точного наведения, она поражает цель, но это делается бескровно и без всякого побочного ущерба».А еще один такой же источник поведал, что взятки иракским генералам были «так же важны, как и стрельба, а может, и важнее. Мы знали, что некоторые части будут сражаться просто из чувства долга и патриотизма, и так они и сделали. Но это не изменило исход операции, так как мы знали, что многие из иракских генералов скажутся больными».И потом разные СМИ и источники только называли имена предавших генералов. И среди них был один из родственников Саддама Абдуррахман аль-Тикрити, который якобы еще до войны начал информировать американцев о передвижениях руководителей багдадского режима, включая президента и его старшего сына Удея Хусейна, командовавшего «фидаинами Саддама».Предателем назвали и племянника Хусейна, генерал-лейтенанта Махера Суфьяна аль-Тикрити, который помогал младшему сыну диктатора Кусаю Хусейну и фактически командовал 100-тысячной республиканской гвардией, которая должна была оборонять, но сдала Багдад.И самое интересное: по официальной американской версии, генерал Махер Суфьян аль-Тикрити погиб, однако, по некоторым сведениям, пишет арабская интернет-газета «Алефийя», 8 апреля 2002 года его с семьей вывезли на самолете С-130 на одну из американских баз за рубежом. То есть, кроме денег, давали еще и гарантии жизни и личной безопасности. Вот вам и осел, нагруженный золотом…И тут, конечно, можно очень долго морализаторствовать и выискивать всевозможные параллели и аналогии. Но по-любому, когда идет война, то руководству любой страны, самой стране и ее народу важны два банальных обстоятельства. Во-первых, возможность проверить, у какого генерала, чиновника от обороны и безопасности вдруг резко повысился уровень жизнь, появился счет в банке дома и за «бугром», семья поехала на авто, стоимость которых превышает бюджет военной части, которой командует генерал, жена и любовница засверкали бриллиантами, как новогодние елки, и т. д и т. п.В ходе подобных проверок и непраздного интереса компетентных органов и могут выясниться самые удивительные причины военных неудач, провалов на поле боя и прочих военных недочетов с обеспечением армии всем необходимым для победы. Может же выясниться, что победа-то генералам не очень-то и нужна. По известным причинам.Во-вторых, главное, чтобы было кому проверить и отследить, потому что купить можно ведь и проверяющих.И вот что делать в этом случае, не знает, похоже, никто. Просто крепости падают под ослиными копытцами, и все.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221004/1039320576.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, деньги, деньги