https://ukraina.ru/20221004/1039344427.html
Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность
Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность - 04.10.2022 Украина.ру
Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность
Правительство Турции предоставило свою территорию для переговоров России и Украины, но этим и ограничилось. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
2022-10-04T07:23
2022-10-04T07:23
2022-10-04T07:23
новости
турция
журналист
спецоперация
переговоры
стамбул
посредник
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29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, на которых был достигнут прогресс в вопросе о заключении перемирия. Впоследствии киевский режим отказался от их продолжения. По сообщениям СМИ, это было сделано под давлением США.Депрем, с 2014 года освещающий конфликт в Донбассе, подверг критике позицию своего правительства.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220930/1039238789.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, журналист, спецоперация, переговоры, стамбул, посредник
Новости, Турция, журналист, Спецоперация, переговоры, Стамбул, посредник
Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность
Правительство Турции предоставило свою территорию для переговоров России и Украины, но этим и ограничилось. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем