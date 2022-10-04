Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность - 04.10.2022 Украина.ру
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Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность
Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность - 04.10.2022 Украина.ру
Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность
Правительство Турции предоставило свою территорию для переговоров России и Украины, но этим и ограничилось. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
2022-10-04T07:23
2022-10-04T07:23
новости
турция
журналист
спецоперация
переговоры
стамбул
посредник
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29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, на которых был достигнут прогресс в вопросе о заключении перемирия. Впоследствии киевский режим отказался от их продолжения. По сообщениям СМИ, это было сделано под давлением США.Депрем, с 2014 года освещающий конфликт в Донбассе, подверг критике позицию своего правительства.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, турция, журналист, спецоперация, переговоры, стамбул, посредник
Новости, Турция, журналист, Спецоперация, переговоры, Стамбул, посредник

Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность

07:23 04.10.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Правительство Турции предоставило свою территорию для переговоров России и Украины, но этим и ограничилось. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, на которых был достигнут прогресс в вопросе о заключении перемирия. Впоследствии киевский режим отказался от их продолжения. По сообщениям СМИ, это было сделано под давлением США.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
30 сентября, 09:37
Турция готова выступить посредником по Украине - ЭрдоганПрезидент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 29 сентября попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником
Депрем, с 2014 года освещающий конфликт в Донбассе, подверг критике позицию своего правительства.

Турецкая сторона могла бы более серьёзно и полноценно подготовиться перед этим, чтобы максимально стараться убедить обе стороны действительно найти какой-либо компромисс. Мы знаем, что был шанс в то время на то, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиТурцияжурналистСпецоперацияпереговорыСтамбулпосредник
 
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