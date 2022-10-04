https://ukraina.ru/20221004/1039344427.html

Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность

Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность - 04.10.2022 Украина.ру

Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активность

Правительство Турции предоставило свою территорию для переговоров России и Украины, но этим и ограничилось. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем

2022-10-04T07:23

2022-10-04T07:23

2022-10-04T07:23

новости

турция

журналист

спецоперация

переговоры

стамбул

посредник

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29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, на которых был достигнут прогресс в вопросе о заключении перемирия. Впоследствии киевский режим отказался от их продолжения. По сообщениям СМИ, это было сделано под давлением США.Депрем, с 2014 года освещающий конфликт в Донбассе, подверг критике позицию своего правительства.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220930/1039238789.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, журналист, спецоперация, переговоры, стамбул, посредник