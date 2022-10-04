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Главное 4 октября: в России и в мире

Главное 4 октября: в России и в мире - 04.10.2022 Украина.ру

Главное 4 октября: в России и в мире

Совет Федерации рассмотрит федеральные законы, внесенные президентом, пройдет внеочередное заседание Госдумы, Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о назначении нового состава ЦИК. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру.

2022-10-04T00:44

2022-10-04T00:44

2022-10-04T00:44

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РоссияВ Москве состоится 530-е заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на котором законодатели рассмотрят внесенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации и ратифицируют договоры об образовании в составе РФ новых субъектов.Также сенаторам представят информацию о рассмотрении кандидатур на должности прокуроров. Кроме этого, в программу заседания включены законы:Также в Москве пройдет внеочередное заседание Госдумы.В понедельник 3 октября Госдума ратифицировала договоры о вхождении в Российскую Федерацию четырех новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.Кроме того, в Москве пройдет Антикоррупционный форум российского бизнеса – 2022.МирВерховная Рада Украины рассмотрит вопрос о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Докладывать будут представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук и заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко.В понедельник 3 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. В списке всего числится 17 человек.Кроме того, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), на открытых электронных торгах предлагает к продаже 10 тысяч тонн жидкого аммиака производства российских компаний "Тольяттиазот" и "Минудобрения".Торги, назначенные на 4 октября, начнутся с цены 295,72 млн гривен (около $8 млн).В марте Зеленский подписал закон "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".В столицу Колумбии Боготу прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен.Блинкен планирует встретиться с президентом этой страны Густаво Петро. Темами предстоящей встречи станут климатический кризис, поддержка региональных усилий по борьбе с нелегальной миграцией и внедрение комплексного подхода к борьбе с незаконным оборотом наркотиков.В столице Швеции Стокгольме пройдет церемония объявления лауреата Нобелевской премии по физике и химии.В целом, с 3 по 10 октября 2022 года в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля.

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