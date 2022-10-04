https://ukraina.ru/20221004/1039333712.html
Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза - 04.10.2022 Украина.ру
Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
Утверждение о том, что расширение территории РФ на четыре региона повысит риск ядерных столкновений, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Армен Гаспарян
2022-10-04T05:25
2022-10-04T05:25
2022-10-04T05:25
новости
политолог
армен гаспарян
сша
ес
ядерное оружие
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Американцы, пояснил политолог, за счет реализации острой фазы кризиса на Украине решали свои экономические вопросы. Вашингтон ослабил Европу так сильно, что из нынешнего кризиса ей придется выходить еще не одно десятилетие.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221002/1039290126.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, армен гаспарян, сша, ес, ядерное оружие
Новости, политолог, Армен Гаспарян, США, ЕС, Ядерное оружие
Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
Утверждение о том, что расширение территории РФ на четыре региона повысит риск ядерных столкновений, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Армен Гаспарян
"Да мы и до них были близки. Ну, вы поймите, когда вам начинают рассказывать, что вы непременно должны ударить по Львову тактическим ядерным оружием, и параллельно еще начинают объяснять, что мы в ответ что-то сделаем… То есть, они в принципе моделируют ситуацию. Они хотят повысить ставки в этой большой политико-исторической игре, уже просто на недосягаемую высоту", - сказал он.
Американцы, пояснил политолог, за счет реализации острой фазы кризиса на Украине решали свои экономические вопросы. Вашингтон ослабил Европу так сильно, что из нынешнего кризиса ей придется выходить еще не одно десятилетие.
"Здесь не надо иллюзий. Завтра, если даже все сядут за стол и договорятся, экономический кризис от этого никуда не денется, - резюмировал Гаспарян.
Полностью интервью можно прочитать здесь: