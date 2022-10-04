Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза - 04.10.2022 Украина.ру
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Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза - 04.10.2022 Украина.ру
Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
Утверждение о том, что расширение территории РФ на четыре региона повысит риск ядерных столкновений, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Армен Гаспарян
2022-10-04T05:25
2022-10-04T05:25
новости
политолог
армен гаспарян
сша
ес
ядерное оружие
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Американцы, пояснил политолог, за счет реализации острой фазы кризиса на Украине решали свои экономические вопросы. Вашингтон ослабил Европу так сильно, что из нынешнего кризиса ей придется выходить еще не одно десятилетие.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221002/1039290126.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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новости, политолог, армен гаспарян, сша, ес, ядерное оружие
Новости, политолог, Армен Гаспарян, США, ЕС, Ядерное оружие

Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза

05:25 04.10.2022
 
© Владимир Трефиловисторик и писатель Армен Гаспарян
историк и писатель Армен Гаспарян
© Владимир Трефилов
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Утверждение о том, что расширение территории РФ на четыре региона повысит риск ядерных столкновений, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Армен Гаспарян
"Да мы и до них были близки. Ну, вы поймите, когда вам начинают рассказывать, что вы непременно должны ударить по Львову тактическим ядерным оружием, и параллельно еще начинают объяснять, что мы в ответ что-то сделаем… То есть, они в принципе моделируют ситуацию. Они хотят повысить ставки в этой большой политико-исторической игре, уже просто на недосягаемую высоту", - сказал он.
Американцы, пояснил политолог, за счет реализации острой фазы кризиса на Украине решали свои экономические вопросы. Вашингтон ослабил Европу так сильно, что из нынешнего кризиса ей придется выходить еще не одно десятилетие.
"Здесь не надо иллюзий. Завтра, если даже все сядут за стол и договорятся, экономический кризис от этого никуда не денется, - резюмировал Гаспарян.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Армен Гаспарян интервью
2 октября, 09:23
Армен Гаспарян об итогах недели: Запад дорого расплачивается за свою глупость
 
НовостиполитологАрмен ГаспарянСШАЕСЯдерное оружие
 
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