https://ukraina.ru/20221004/1039333712.html

Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза

Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза - 04.10.2022 Украина.ру

Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза

Утверждение о том, что расширение территории РФ на четыре региона повысит риск ядерных столкновений, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Армен Гаспарян

2022-10-04T05:25

2022-10-04T05:25

2022-10-04T05:25

новости

политолог

армен гаспарян

сша

ес

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102488/40/1024884028_0:109:3648:2161_1920x0_80_0_0_f262ae57e96edeeba0fd66502f642107.jpg

Американцы, пояснил политолог, за счет реализации острой фазы кризиса на Украине решали свои экономические вопросы. Вашингтон ослабил Европу так сильно, что из нынешнего кризиса ей придется выходить еще не одно десятилетие.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221002/1039290126.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политолог, армен гаспарян, сша, ес, ядерное оружие