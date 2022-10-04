Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной - 04.10.2022 Украина.ру
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Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной
Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной - 04.10.2022 Украина.ру
Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной
Отсутствие информации о том, что происходит вокруг Украины создает ложное впечатление о позиции России, и задача исправить это лежит на плечах журналистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
2022-10-04T04:05
2022-10-04T04:05
новости
журналист
турция
интересы
украина
россия
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А значит, уточнил он, людям нужно подробно рассказывать не только о происходящих сейчас событиях, но и объяснять причины, бэкграунд. Именно это, добавил собеседник издания, он и делал с 2014 года в своих статьях и съемках с Донбасса."Параллельно другой процесс шел, мы помним, что Турция и Россия в то время начали сближаться. Появились новые площадки сотрудничества. Обе стороны Черноморского пространства во многих сферах начали очень быстро сближаться, начали сотрудничать. Такого давно не было. Мы помним, что Турция с первых дней противостоит санкциям – и до сих пор, надеемся", - сказал он.Сейчас, резюмировал журналист, многие турецкие граждане начали думать больше о том, что национальные интересы Турции лежат в одной плоскости с Россией, а не с Украиной.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221003/1039314291.html
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новости, журналист, турция, интересы, украина, россия
Новости, журналист, Турция, интересы, Украина, Россия

Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной

04:05 04.10.2022
 
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Отсутствие информации о том, что происходит вокруг Украины создает ложное впечатление о позиции России, и задача исправить это лежит на плечах журналистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
"Если обобщать, народ относился более негативно к этой (специальной военной – ред.) операции, чем позитивно – это в начале, потому, что они не знали достаточно, не знали суть исторических, социальных, политических, гуманитарных причин. Они вообще не знали причин, это нужно понимать", - сказал журналист.
А значит, уточнил он, людям нужно подробно рассказывать не только о происходящих сейчас событиях, но и объяснять причины, бэкграунд. Именно это, добавил собеседник издания, он и делал с 2014 года в своих статьях и съемках с Донбасса.
"Параллельно другой процесс шел, мы помним, что Турция и Россия в то время начали сближаться. Появились новые площадки сотрудничества. Обе стороны Черноморского пространства во многих сферах начали очень быстро сближаться, начали сотрудничать. Такого давно не было. Мы помним, что Турция с первых дней противостоит санкциям – и до сих пор, надеемся", - сказал он.
Сейчас, резюмировал журналист, многие турецкие граждане начали думать больше о том, что национальные интересы Турции лежат в одной плоскости с Россией, а не с Украиной.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Окай Депрем интервью
Вчера, 13:58
Журналист Окай Депрем: Из моих материалов миллионы жителей Турции узнали о происходящем в Украине
 
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