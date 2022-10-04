https://ukraina.ru/20221004/1039332970.html

Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной

Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной - 04.10.2022 Украина.ру

Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной

Отсутствие информации о том, что происходит вокруг Украины создает ложное впечатление о позиции России, и задача исправить это лежит на плечах журналистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем

2022-10-04T04:05

2022-10-04T04:05

2022-10-04T04:05

новости

журналист

турция

интересы

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103176/06/1031760652_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fabaa6c965e06f2db81e5c90e48228ea.jpg

А значит, уточнил он, людям нужно подробно рассказывать не только о происходящих сейчас событиях, но и объяснять причины, бэкграунд. Именно это, добавил собеседник издания, он и делал с 2014 года в своих статьях и съемках с Донбасса."Параллельно другой процесс шел, мы помним, что Турция и Россия в то время начали сближаться. Появились новые площадки сотрудничества. Обе стороны Черноморского пространства во многих сферах начали очень быстро сближаться, начали сотрудничать. Такого давно не было. Мы помним, что Турция с первых дней противостоит санкциям – и до сих пор, надеемся", - сказал он.Сейчас, резюмировал журналист, многие турецкие граждане начали думать больше о том, что национальные интересы Турции лежат в одной плоскости с Россией, а не с Украиной.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221003/1039314291.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, турция, интересы, украина, россия