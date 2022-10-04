https://ukraina.ru/20221004/1039315055.html

Доброволец "Князь" рассказал, как обстоит ситуация с техникой и вооружением у бригады "Дон"

Доброволец "Князь" рассказал, как обстоит ситуация с техникой и вооружением у бригады "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру

Доброволец "Князь" рассказал, как обстоит ситуация с техникой и вооружением у бригады "Дон"

У бригады "Дон" есть один танк Т-64БМ, и то отбитый у противника, трофейная техника, по связи не хватает техники и медикаментов, добровольцы все покупают за свои средства, сказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру

2022-10-04T07:30

2022-10-04T07:30

2022-10-04T07:30

новости

добровольцы

техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038910623_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_3cfb441b83a5519a1763af3c3e8e2343.jpg

Он рассказал, что в бригаде "Дон" есть механики-водители есть, но ездить не на чем, потому что обещанное от Министерства обороны не получили из тяжелой техники.По его словам, в батальоне по связи тоже нехватка, обычные китайские рации противник засекает, а им нужны такие как Motorola, также не хватает медикаментов, люди покупают все на свои средства.У контрактников через министерство обороны есть практически все, что им необходимо, а у добровольцев нет, добавил "Князь".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, добровольцы, техника