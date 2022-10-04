https://ukraina.ru/20221004/1039315055.html
Доброволец "Князь" рассказал, как обстоит ситуация с техникой и вооружением у бригады "Дон"
Доброволец "Князь" рассказал, как обстоит ситуация с техникой и вооружением у бригады "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру
Доброволец "Князь" рассказал, как обстоит ситуация с техникой и вооружением у бригады "Дон"
У бригады "Дон" есть один танк Т-64БМ, и то отбитый у противника, трофейная техника, по связи не хватает техники и медикаментов, добровольцы все покупают за свои средства, сказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
2022-10-04T07:30
2022-10-04T07:30
2022-10-04T07:30
новости
добровольцы
техника
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Он рассказал, что в бригаде "Дон" есть механики-водители есть, но ездить не на чем, потому что обещанное от Министерства обороны не получили из тяжелой техники.По его словам, в батальоне по связи тоже нехватка, обычные китайские рации противник засекает, а им нужны такие как Motorola, также не хватает медикаментов, люди покупают все на свои средства.У контрактников через министерство обороны есть практически все, что им необходимо, а у добровольцев нет, добавил "Князь".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, добровольцы, техника
Доброволец "Князь" рассказал, как обстоит ситуация с техникой и вооружением у бригады "Дон"
У бригады "Дон" есть один танк Т-64БМ, и то отбитый у противника, трофейная техника, по связи не хватает техники и медикаментов, добровольцы все покупают за свои средства, сказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в бригаде "Дон" есть механики-водители есть, но ездить не на чем, потому что обещанное от Министерства обороны не получили из тяжелой техники.
У нас есть один танк Т-64БМ, и то отбитый у противника, трофейная техника. Один-единственный танк. А было обещано как минимум пять танков, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный), были обещаны БМП, но ничего этого нет. Хотя, насколько я знаю, заявка подписана и дана в разработку министерством обороны чтобы обеспечили.
позывной "князь"
боец казачьей бригады "Дон"
По его словам, в батальоне по связи тоже нехватка, обычные китайские рации противник засекает, а им нужны такие как Motorola, также не хватает медикаментов, люди покупают все на свои средства.
У контрактников через министерство обороны есть практически все, что им необходимо, а у добровольцев нет, добавил "Князь".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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