Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно

"В отношении Херсона и Запорожья - это, конечно, блестящая победа. Это правильный путь восстановления не русских княжеств, как вот до этого мы шли по пути под названием "Русский мир", а русского единого Отечества. То есть, учли уроки раздробленности русских княжеств 800 лет назад, наконец. Это тоже важная психологическая победа. Понятно, что остановиться невозможно. Нам придется освобождать всю территорию Отечества, и военные действия закончатся только после этого. Хотя бы ту часть территории Отечества, которая агрессивна по отношению к нам, то есть, территорию Украины и Прибалтики", - сказал Фёдоров.