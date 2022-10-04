Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно - 04.10.2022 Украина.ру
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Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно
Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно - 04.10.2022 Украина.ру
Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно
Остановиться уже невозможно, и Москва освободит все территории своего Отечества, которые агрессивны к России. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T06:45
2022-10-04T06:45
новости
депутат
евгений федоров
референдум
россия
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По словам депутата, Донецк и Луганск сделали на пути к России самый сложный шаг: люди отменили свое решение 2014-го года о полной независимости в пользу возвращения на Родину.На остальных территориях, например, в Казахстане, Россия должна обозначить свое право, но не обязательно это право реализовывать.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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новости, депутат, евгений федоров, референдум, россия
Новости, депутат, Евгений Федоров, референдум, Россия

Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно

06:45 04.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГолосование в городах России на референдумах о присоединении к РФ
Голосование в городах России на референдумах о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Остановиться уже невозможно, и Москва освободит все территории своего Отечества, которые агрессивны к России. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
По словам депутата, Донецк и Луганск сделали на пути к России самый сложный шаг: люди отменили свое решение 2014-го года о полной независимости в пользу возвращения на Родину.
"В отношении Херсона и Запорожья - это, конечно, блестящая победа. Это правильный путь восстановления не русских княжеств, как вот до этого мы шли по пути под названием "Русский мир", а русского единого Отечества. То есть, учли уроки раздробленности русских княжеств 800 лет назад, наконец. Это тоже важная психологическая победа. Понятно, что остановиться невозможно. Нам придется освобождать всю территорию Отечества, и военные действия закончатся только после этого. Хотя бы ту часть территории Отечества, которая агрессивна по отношению к нам, то есть, территорию Украины и Прибалтики", - сказал Фёдоров.
На остальных территориях, например, в Казахстане, Россия должна обозначить свое право, но не обязательно это право реализовывать.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостидепутатЕвгений ФедоровреферендумРоссия
 
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