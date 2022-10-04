https://ukraina.ru/20221004/1039310251.html
Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно
Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно - 04.10.2022 Украина.ру
Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно
Остановиться уже невозможно, и Москва освободит все территории своего Отечества, которые агрессивны к России. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T06:45
2022-10-04T06:45
2022-10-04T06:45
новости
депутат
евгений федоров
референдум
россия
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По словам депутата, Донецк и Луганск сделали на пути к России самый сложный шаг: люди отменили свое решение 2014-го года о полной независимости в пользу возвращения на Родину.На остальных территориях, например, в Казахстане, Россия должна обозначить свое право, но не обязательно это право реализовывать.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, евгений федоров, референдум, россия
Новости, депутат, Евгений Федоров, референдум, Россия
Фёдоров о референдумах: остановиться невозможно
Остановиться уже невозможно, и Москва освободит все территории своего Отечества, которые агрессивны к России. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
По словам депутата, Донецк и Луганск сделали на пути к России самый сложный шаг: люди отменили свое решение 2014-го года о полной независимости в пользу возвращения на Родину.
"В отношении Херсона и Запорожья - это, конечно, блестящая победа. Это правильный путь восстановления не русских княжеств, как вот до этого мы шли по пути под названием "Русский мир", а русского единого Отечества. То есть, учли уроки раздробленности русских княжеств 800 лет назад, наконец. Это тоже важная психологическая победа. Понятно, что остановиться невозможно. Нам придется освобождать всю территорию Отечества, и военные действия закончатся только после этого. Хотя бы ту часть территории Отечества, которая агрессивна по отношению к нам, то есть, территорию Украины и Прибалтики", - сказал Фёдоров.
На остальных территориях, например, в Казахстане, Россия должна обозначить свое право, но не обязательно это право реализовывать.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь: