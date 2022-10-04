Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года - 04.10.2022 Украина.ру
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Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года
Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года - 04.10.2022 Украина.ру
Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года
Украина – российская территория по итогам Второй мировой войны, поэтому речь идет не о присоединении к РФ новых регионов, а о возвращении своих земель в рамках международного права. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T05:15
2022-10-04T05:15
новости
депутат
евгений федоров
референдум
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Он подчеркнул, что России нужно через суд заявить свои права на украинские территории, ведь присоединение их - это нарушение международного права, а восстановление территорий своей страны – это исполнение международного права.Отсюда же, добавил он, возникают и основания для включения ядерного фактора как защитно-оборонительного, потому что он может быть использован только в правовых основаниях.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, депутат, евгений федоров, референдум
Новости, депутат, Евгений Федоров, референдум

Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года

05:15 04.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина – российская территория по итогам Второй мировой войны, поэтому речь идет не о присоединении к РФ новых регионов, а о возвращении своих земель в рамках международного права. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
Он подчеркнул, что России нужно через суд заявить свои права на украинские территории, ведь присоединение их - это нарушение международного права, а восстановление территорий своей страны – это исполнение международного права.
"Это же не Мексику мы освобождаем или Африку. Смотрю на высказывания Байдена в ООН, где он очень сильно ругался на Россию, через слово он употреблял слово "международное право". Международное право – это итоги 1945 года. Таким образом, если мы укрепим свою позицию терминами "восстановление по итогам Второй мировой войны незаконно отторгнутых территорий в 1991 году". В этом случае вся риторика Байдена, французов, немцев, китайцев, будет как бы нам на пользу. Мы станем защитниками международного права, и Байдену придется с нами согласиться", - заявил Фёдоров.
Отсюда же, добавил он, возникают и основания для включения ядерного фактора как защитно-оборонительного, потому что он может быть использован только в правовых основаниях.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостидепутатЕвгений Федоровреферендум
 
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