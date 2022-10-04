https://ukraina.ru/20221004/1039307620.html

Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года

Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года - 04.10.2022 Украина.ру

Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года

Украина – российская территория по итогам Второй мировой войны, поэтому речь идет не о присоединении к РФ новых регионов, а о возвращении своих земель в рамках международного права. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2022-10-04T05:15

2022-10-04T05:15

2022-10-04T05:15

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депутат

евгений федоров

референдум

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Он подчеркнул, что России нужно через суд заявить свои права на украинские территории, ведь присоединение их - это нарушение международного права, а восстановление территорий своей страны – это исполнение международного права.Отсюда же, добавил он, возникают и основания для включения ядерного фактора как защитно-оборонительного, потому что он может быть использован только в правовых основаниях.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, депутат, евгений федоров, референдум