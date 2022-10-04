Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США

"У нас есть то качество, которого нет у других стран, это качество – ядерное оружие. Это сдерживающий фактор. Нам придется на каком-то этапе его включать, как сдерживающий фактор. И если вы посмотрите, то это единственное, что пугает Соединенные штаты Америки, потому что немедленно Байден подскочил, приехал в Женеву, и попросил подписать документы о так называемой стратегической стабильности, чтобы не было "Карибского кризиса"", - сказал депутат.