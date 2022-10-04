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Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США - 04.10.2022 Украина.ру
Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
Частичная мобилизация 300 тысяч россиян не повлияют на военную расстановку сил, потому что России противостоит не Украина, а НАТО, за которым стоит порядка миллиарда населения. Поэтому ответ Москвы альянсу будет выражаться не числом человек, заявил в интервью изданию Украина.ру депутат ГД РФ Евгений Фёдоров
2022-10-04T04:45
2022-10-04T04:45
2022-10-04T04:45
новости
депутат
евгений федоров
россия
сша
ядерное оружие
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Он пояснил, что Россия со 150 миллионами граждан не может противостоять НАТО, поэтому оборона страны будет организована на качественно ином уровне.Он добавил, что "Карибский кризис" в интересах Российской Федерации, потому равная угроза для США – это именно ядерная угроза ее штатам.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, евгений федоров, россия, сша, ядерное оружие
Новости, депутат, Евгений Федоров, Россия, США, Ядерное оружие
Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
Частичная мобилизация 300 тысяч россиян не повлияют на военную расстановку сил, потому что России противостоит не Украина, а НАТО, за которым стоит порядка миллиарда населения. Поэтому ответ Москвы альянсу будет выражаться не числом человек, заявил в интервью изданию Украина.ру депутат ГД РФ Евгений Фёдоров
Он пояснил, что Россия со 150 миллионами граждан не может противостоять НАТО, поэтому оборона страны будет организована на качественно ином уровне.
"У нас есть то качество, которого нет у других стран, это качество – ядерное оружие. Это сдерживающий фактор. Нам придется на каком-то этапе его включать, как сдерживающий фактор. И если вы посмотрите, то это единственное, что пугает Соединенные штаты Америки, потому что немедленно Байден подскочил, приехал в Женеву, и попросил подписать документы о так называемой стратегической стабильности, чтобы не было "Карибского кризиса"", - сказал депутат.
Он добавил, что "Карибский кризис" в интересах Российской Федерации, потому равная угроза для США – это именно ядерная угроза ее штатам.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь: