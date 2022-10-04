Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США - 04.10.2022 Украина.ру
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Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США - 04.10.2022 Украина.ру
Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
Частичная мобилизация 300 тысяч россиян не повлияют на военную расстановку сил, потому что России противостоит не Украина, а НАТО, за которым стоит порядка миллиарда населения. Поэтому ответ Москвы альянсу будет выражаться не числом человек, заявил в интервью изданию Украина.ру депутат ГД РФ Евгений Фёдоров
2022-10-04T04:45
2022-10-04T04:45
новости
депутат
евгений федоров
россия
сша
ядерное оружие
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Он пояснил, что Россия со 150 миллионами граждан не может противостоять НАТО, поэтому оборона страны будет организована на качественно ином уровне.Он добавил, что "Карибский кризис" в интересах Российской Федерации, потому равная угроза для США – это именно ядерная угроза ее штатам.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, депутат, евгений федоров, россия, сша, ядерное оружие
Новости, депутат, Евгений Федоров, Россия, США, Ядерное оружие

Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США

04:45 04.10.2022
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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Частичная мобилизация 300 тысяч россиян не повлияют на военную расстановку сил, потому что России противостоит не Украина, а НАТО, за которым стоит порядка миллиарда населения. Поэтому ответ Москвы альянсу будет выражаться не числом человек, заявил в интервью изданию Украина.ру депутат ГД РФ Евгений Фёдоров
Он пояснил, что Россия со 150 миллионами граждан не может противостоять НАТО, поэтому оборона страны будет организована на качественно ином уровне.
"У нас есть то качество, которого нет у других стран, это качество – ядерное оружие. Это сдерживающий фактор. Нам придется на каком-то этапе его включать, как сдерживающий фактор. И если вы посмотрите, то это единственное, что пугает Соединенные штаты Америки, потому что немедленно Байден подскочил, приехал в Женеву, и попросил подписать документы о так называемой стратегической стабильности, чтобы не было "Карибского кризиса"", - сказал депутат.
Он добавил, что "Карибский кризис" в интересах Российской Федерации, потому равная угроза для США – это именно ядерная угроза ее штатам.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостидепутатЕвгений ФедоровРоссияСШАЯдерное оружие
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
06:07Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР
06:00Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО
05:53"Отступать некуда": военный эксперт объяснил, почему ВС РФ должны любой ценой вгрызаться в Кременную
05:45Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие
05:35Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
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05:25Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
05:15Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года
05:07Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах – Евсеев о ситуации на фронте
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04:53"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман
04:45Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
04:37"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели
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