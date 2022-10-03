Группировка ВСУ, которая прорвалась в ЛНР, практически уничтожена - 03.10.2022 Украина.ру
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Группировка ВСУ, которая прорвалась в ЛНР, практически уничтожена
Группировка ВСУ, которая прорвалась в ЛНР, практически уничтожена - 03.10.2022 Украина.ру
Группировка ВСУ, которая прорвалась в ЛНР, практически уничтожена
Группировка ВСУ, которая в понедельник пересекла административную границу Луганской Народной Республики, практически полностью уничтожена, сообщил 3 октября представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала
2022-10-03T15:06
2022-10-03T15:06
новости
лнр
всу
группировки
алексей марочко
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Ранее он сообщил, что подразделения ВСУ, прорвавшиеся в ЛНР, попали в "огневой мешок".Марочко объяснил, что киевское командование регулярно отправляет своих солдат "на верную гибель", не стараясь сберечь их.
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новости, лнр, всу, группировки, алексей марочко
Новости, ЛНР, ВСУ, группировки, Алексей Марочко

Группировка ВСУ, которая прорвалась в ЛНР, практически уничтожена

15:06 03.10.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Группировка ВСУ, которая в понедельник пересекла административную границу Луганской Народной Республики, практически полностью уничтожена, сообщил 3 октября представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала

Сейчас, на момент 14:00 вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской Народной Республики, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции.

Ранее он сообщил, что подразделения ВСУ, прорвавшиеся в ЛНР, попали в "огневой мешок".
Марочко объяснил, что киевское командование регулярно отправляет своих солдат "на верную гибель", не стараясь сберечь их.
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
10:26
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборонуВооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"
 
НовостиЛНРВСУгруппировкиАлексей Марочко
 
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