Группировка ВСУ, которая прорвалась в ЛНР, практически уничтожена
Группировка ВСУ, которая в понедельник пересекла административную границу Луганской Народной Республики, практически полностью уничтожена, сообщил 3 октября представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала
Сейчас, на момент 14:00 вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской Народной Республики, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции.
Ранее он сообщил, что подразделения ВСУ, прорвавшиеся в ЛНР, попали в "огневой мешок".
Марочко объяснил, что киевское командование регулярно отправляет своих солдат "на верную гибель", не стараясь сберечь их.
10:26Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборонуВооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"