Группировка ВСУ, которая прорвалась в ЛНР, практически уничтожена

Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"