https://ukraina.ru/20221003/1039320288.html

Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие

Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие - 03.10.2022 Украина.ру

Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение ядерного оружия регламентировано доктриной, его слова прозвучали в комментарии журналистам 3 октября

2022-10-03T13:37

2022-10-03T13:37

2022-10-03T13:37

новости

песков

рамзан кадыров

спецоперация

ядерное оружие

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Москва должна рассмотреть вопрос об использовании ядерного оружия малой мощности на Украине.В российской доктрине по применению ядерного оружия прописано, что РФ может применить его в следующих случаях:1. В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения;2. Когда под угрозу поставлено существование самого государства.В то же время, Песков подчеркнул, что главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения, тем более, если речь идет о Кадырове, который "с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение".

https://ukraina.ru/20221003/1039313254.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песков, рамзан кадыров, спецоперация, ядерное оружие