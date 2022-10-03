Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие - 03.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221003/1039320288.html
Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие
Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие - 03.10.2022 Украина.ру
Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение ядерного оружия регламентировано доктриной, его слова прозвучали в комментарии журналистам 3 октября
2022-10-03T13:37
2022-10-03T13:37
новости
песков
рамзан кадыров
спецоперация
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/10/1033091089_0:109:3002:1797_1920x0_80_0_0_4fad2552c164f72c6983f611ddc71c61.jpg
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Москва должна рассмотреть вопрос об использовании ядерного оружия малой мощности на Украине.В российской доктрине по применению ядерного оружия прописано, что РФ может применить его в следующих случаях:1. В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения;2. Когда под угрозу поставлено существование самого государства.В то же время, Песков подчеркнул, что главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения, тем более, если речь идет о Кадырове, который "с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение".
https://ukraina.ru/20221003/1039313254.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/10/1033091089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25a12218e841c1778ed51607e1391730.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, песков, рамзан кадыров, спецоперация, ядерное оружие
Новости, Песков, Рамзан Кадыров, Спецоперация, Ядерное оружие

Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие

13:37 03.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение ядерного оружия регламентировано доктриной, его слова прозвучали в комментарии журналистам 3 октября
Все прописано в доктрине, иных соображений быть не может.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Москва должна рассмотреть вопрос об использовании ядерного оружия малой мощности на Украине.
В российской доктрине по применению ядерного оружия прописано, что РФ может применить его в следующих случаях:
1. В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения;

2. Когда под угрозу поставлено существование самого государства.
В то же время, Песков подчеркнул, что главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения, тем более, если речь идет о Кадырове, который "с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение".
Бокс. Бой Александра Поветкина и Майка Переса - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
12:31
Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВОТрое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону СВО на самые сложные участки, сообщил он в своем Telegram-канале 3 октября
 
НовостиПесковРамзан КадыровСпецоперацияЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
14:29В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума
14:17Владимир Евсеев: После Красного Лимана Россию ждут две недели тяжелейших оборонительных боев с ВСУ
13:58Журналист Окай Депрем: Из моих материалов миллионы жителей Турции узнали о происходящем в Украине
13:55"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне
13:46США начнут переговоры с Россией, чтобы остановиться - Баширов. Видео
13:37Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие
13:36В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики
13:33"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
13:32"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию
13:19Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО
12:58"Гетман Мазепа" вернулся из Ada: в Турции спустили на воду новый корабль для украинского флота
12:45ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики
12:31Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВО
12:29Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей
12:14Порошенко проиграл в Верховном суде Зеленскому
12:11Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной
12:10Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября
12:08"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации
11:53Литовские актеры не хотят играть "плохих украинцев": Захарова о скандале с постановкой Лозницы
Лента новостейМолния