Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО - 03.10.2022 Украина.ру
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Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО
Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО - 03.10.2022 Украина.ру
Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО
Главы российских регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. Таким мнением поделился с журналистами 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-03T13:19
2022-10-03T13:19
кадыров
новости
песков
красный лиман
спецоперация
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"Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [специальной военной операции], и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - сказал Песков. Однако он подчеркнул, что "даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок".В минувшую субботу глава Чечни Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал действия командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, который руководил обороной Красного Лимана. Он обвинил его в том, что тот выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. По его словам, "из-за отсутствия элементарной военной логистики" Россия сегодня оставила несколько населенных пунктов и большой участок территории.
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кадыров, новости, песков, красный лиман, спецоперация
Кадыров, Новости, Песков, Красный Лиман, Спецоперация

Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО

13:19 03.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Главы российских регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. Таким мнением поделился с журналистами 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [специальной военной операции], и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - сказал Песков.

Однако он подчеркнул, что "даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок".

"Мы все-таки предпочитаем придерживаться сбалансированных, объективных оценок", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В минувшую субботу глава Чечни Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал действия командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, который руководил обороной Красного Лимана. Он обвинил его в том, что тот выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. По его словам, "из-за отсутствия элементарной военной логистики" Россия сегодня оставила несколько населенных пунктов и большой участок территории.
 
КадыровНовостиПесковКрасный ЛиманСпецоперация
 
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