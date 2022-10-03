https://ukraina.ru/20221003/1039315813.html

Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО

Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО - 03.10.2022 Украина.ру

Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО

Главы российских регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. Таким мнением поделился с журналистами 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-10-03T13:19

2022-10-03T13:19

2022-10-03T13:19

кадыров

новости

песков

красный лиман

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a3243e3a0bd65fb988268d6dfcbf04.jpg.webp

"Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [специальной военной операции], и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - сказал Песков. Однако он подчеркнул, что "даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок".В минувшую субботу глава Чечни Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал действия командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, который руководил обороной Красного Лимана. Он обвинил его в том, что тот выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. По его словам, "из-за отсутствия элементарной военной логистики" Россия сегодня оставила несколько населенных пунктов и большой участок территории.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кадыров, новости, песков, красный лиман, спецоперация