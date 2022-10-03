https://ukraina.ru/20221003/1039313254.html
Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВО
Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВО - 03.10.2022 Украина.ру
Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВО
Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону СВО на самые сложные участки, сообщил он в своем Telegram-канале 3 октября
2022-10-03T12:31
2022-10-03T12:31
2022-10-03T12:31
новости
кадыров
рамзан кадыров
чечня
сыновья
спецоперация
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Кадыров подчеркнул, что несовершеннолетний возраст не должен мешать защитникам Родины обучаться военному делу, так как его сыновьям на данный момент 14, 15 и 16 лет.Глава Чечни также с насмешкой обратился к чеченцам, которые находятся в Европе и критикуют ход СВО. Он призвал их отправляться на фронт и "убедить нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними".До объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, именно Кадыров первым предлагал провести местную "самомобилизацию" по регионам и собрать отряды добровольцев для участия в спецоперации.
https://ukraina.ru/20221003/1039298091.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, кадыров, рамзан кадыров, чечня, сыновья, спецоперация
Новости, Кадыров, Рамзан Кадыров, Чечня, сыновья, Спецоперация
Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВО
Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону СВО на самые сложные участки, сообщил он в своем Telegram-канале 3 октября
Кадыров подчеркнул, что несовершеннолетний возраст не должен мешать защитникам Родины обучаться военному делу, так как его сыновьям на данный момент 14, 15 и 16 лет.
Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения.
Глава Чечни также с насмешкой обратился к чеченцам, которые находятся в Европе и критикуют ход СВО. Он призвал их отправляться на фронт и "убедить нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними".
До объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, именно Кадыров первым предлагал провести местную "самомобилизацию" по регионам и собрать отряды добровольцев для участия в спецоперации.