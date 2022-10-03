Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области - 03.10.2022 Украина.ру
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Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области
Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области - 03.10.2022 Украина.ру
Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области
Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме. Об этом рассказали выжившие после удара очевидцы, передает 3 октября РИА Новости
2022-10-03T09:59
2022-10-03T10:41
новости
запорожская область
расстрел
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"Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ, но у них тоже ничего не вышло и, когда они уходили, сказали людям: "Ну, хорошо, уедете вы завтра". Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков), там девушка ещё с грудным ребёнком погибла, возможно, из нашего района", — рассказал собеседник агентства.По словам еще одного очевидца, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области.По словам очевидцев, сегодня утром украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области хочет собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории."На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные территории)", — отметил собеседник агентства.В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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452
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новости, запорожская область, расстрел
Новости, Запорожская область, расстрел

Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области

09:59 03.10.2022 (обновлено: 10:41 03.10.2022)
 
© фото очевидца
© фото очевидца
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Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме. Об этом рассказали выжившие после удара очевидцы, передает 3 октября РИА Новости
"Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ, но у них тоже ничего не вышло и, когда они уходили, сказали людям: "Ну, хорошо, уедете вы завтра". Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков), там девушка ещё с грудным ребёнком погибла, возможно, из нашего района", — рассказал собеседник агентства.
По словам еще одного очевидца, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области.

"Денег, воды и еды уже не было, они (протестующие) ложились на дорогу", — сказал он.

По словам очевидцев, сегодня утром украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области хочет собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории.
"На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные территории)", — отметил собеседник агентства.
В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
 
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