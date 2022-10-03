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Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области

Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области - 03.10.2022 Украина.ру

Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области

Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме. Об этом рассказали выжившие после удара очевидцы, передает 3 октября РИА Новости

2022-10-03T09:59

2022-10-03T09:59

2022-10-03T10:41

новости

запорожская область

расстрел

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"Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ, но у них тоже ничего не вышло и, когда они уходили, сказали людям: "Ну, хорошо, уедете вы завтра". Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков), там девушка ещё с грудным ребёнком погибла, возможно, из нашего района", — рассказал собеседник агентства.По словам еще одного очевидца, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области.По словам очевидцев, сегодня утром украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области хочет собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории."На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные территории)", — отметил собеседник агентства.В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, расстрел