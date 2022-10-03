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Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов - 03.10.2022 Украина.ру

Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 3 октября в своем телеграм-канале заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

2022-10-03T07:44

2022-10-03T07:44

2022-10-03T07:45

кадыров

новости

бойцы

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"Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование. <...> Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - написал Кадыров.По его словам, делается это для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках.Также он заверил, что наступление не остановится ни на минуту.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кадыров, новости, бойцы