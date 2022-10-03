Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов - 03.10.2022 Украина.ру
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Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов - 03.10.2022 Украина.ру
Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 3 октября в своем телеграм-канале заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
2022-10-03T07:44
2022-10-03T07:45
кадыров
новости
бойцы
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"Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование. &lt;...&gt; Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - написал Кадыров.По его словам, делается это для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках.Также он заверил, что наступление не остановится ни на минуту.
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кадыров, новости, бойцы
Кадыров, Новости, бойцы

Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

07:44 03.10.2022 (обновлено: 07:45 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 3 октября в своем телеграм-канале заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
"Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование. <...> Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - написал Кадыров.
По его словам, делается это для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках.
Также он заверил, что наступление не остановится ни на минуту.
 
КадыровНовостибойцы
 
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