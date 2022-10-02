https://ukraina.ru/20221002/1039289642.html

Визит Ламбрехт и IRIS-T, манипуляции Зеленского. Главное на Украине на утро 2 октября на Украине

Визит Ламбрехт и IRIS-T, манипуляции Зеленского. Главное на Украине на утро 2 октября на Украине - 02.10.2022 Украина.ру

Визит Ламбрехт и IRIS-T, манипуляции Зеленского. Главное на Украине на утро 2 октября на Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт внезапно приехала на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский пытается вбить клин между российскими военными и политиками

2022-10-02T08:07

2022-10-02T08:07

2022-10-02T08:12

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039289520_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cb3077fb6fc20a4d662b97fb778af1ac.jpg

О неожиданном визите Ламбрехт вечером 1 октября сообщили немецкие СМИ. Затем информацию подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Визит Ламбрехт в Одессу стал первым её визитом на Украину. Во время визита министру обороны Германии пришлось на некоторое время спрятаться в бункере из-за воздушной тревоги."Принял мою немецкую коллегу Кристину Ламбрехт на южной Украине. Фрау министр привезла хорошие новости и ещё больше приспособлений для усиления украинской армии. У нас была дискуссия о текущей геополитической ситуации и ситуации по безопасности. Министр была рада поговорить с нашими солдатами и увидеть установку "Гепард" на боевом посту. Кстати, это первый визит министра обороны Германии на Украину", - написал Резников в микроблоге.Сама Лабрехт пообещала поддержку и новые вооружения для Украины."Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали ещё больше поддержки в отношении противовоздушной обороны", - отметила она.Министр обороны ФРГ также пообещала, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По её словам, он должен поступить в течение "следующих нескольких дней".В августе поставку комплекса IRIS-T Украине пообещала коллега Ламбрехт — министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок."Конкретно в области противовоздушной защиты, где в первую очередь запрашивается поддержка, мы позаботились о том, чтобы высокосовременные системы, как IRIS-T, чтобы эта система не была поставлена в другую страну, а чтобы она была поставлена Украине", - заявляла тогда Бербок.С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолётов, вертолётов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы. Дальность работы этой системы составляет 40 км, высота — 20 км.Во время визита в Одессу министр обороны Германии также заявила, что САУ Gepard, которые Германия передала Украине и один из экземпляров которых и показали Ламбрехт, помогут защитить одесскую критическую инфраструктуру.Ранее Германия поставила Украине в общей сложности 30 таких САУ, а также 6000 боеприпасов к ним.В то же время, Ламбрехт заявила, что пока ФРГ не готова поставлять на Украину танки."Германия всегда давала понять, что мы не будем действовать в этой области в одиночку. Украине также известно, что мы всегда координируем свои действия с нашими партнерами, например, с самоходной гаубицей, которую мы поставили вместе с Нидерландами и на ней также прошли обучение", - сказала министр.В то же время Германия согласовала с США и Великобританией поставки реактивных систем залпового огня, из которых ВСУ бьют в том числе и по мирным жителям Донбасса и Северной Таврии."И мы будем продолжать делать то же самое в будущем, в том числе, когда речь идет о поставке танков", - отметила Ламбрехт, давая понять, что поставки немецких танков Украине всё же возможны.Неожиданный визит Ламбрехт, а также скорые поставки IRIS-T могут быть связаны с последними победами Вооружённых сил Украины, среди которых — взятие Красного Лимана 1 октября.О важности победы в Красном Лимане для Офиса президента Украины сообщал ещё до известия о её достижении ряд украинских СМИ."Западные аналитики называют битву за Лиман "генеральным сражением" осенней военной кампании. На Банковой понимают всю важность битвы за Лиман, вот почему ВСУ перебрасывают все доступные силы, чтобы успеть завершить контрнаступление до прибытия новых подразделений российской армии", - отмечал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Возможно, одной из причин этого было желание убедить Запад предоставить Украине новое, более мощное оружие. Прошлое успешное контрнаступление украинцев — в Харьковской области — всё же не подвигло Запад к такому решению, ранее сообщило агентство Bloomberg."Вряд ли произойдёт увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе", - цитировало агентство одного из чиновников ЕС, который добавил, что никаких предпосылок к увеличению военной помощи нет.Агентство также ссылалось на другие источники в руководстве ЕС и Белом доме.Вбить клинПрезидент Украины Владимир Зеленский пытается манипулировать российскими военными и политиками, о чём свидетельствует его речь в ночь на 2 октября."Они там (в России — Ред.), кстати, уже начали кусать друг друга, ищут виноватых, обвиняют в провалах каких-то там генералов. Это первый звонок, который стоит услышать на всех уровнях российской власти. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения", - заявил Зеленский.В то же время, он пригрозил российским военным и политикам трибуналом.Позже советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в РФ якобы начался беспорядок."Кадыров и Пригожин наехали на генерала Лапина, Генштаб и Министерство обороны. Привилегия назначать виноватого - это только у вождей. <...> Двое держателей крупнейших частных армий позволяют себе наезжать на Генеральный штаб страны, у которой основная ставка на военную силу. А страна воюющая. Что бы сделала нормальная армия или нормальное государство? Скормили их бы яйца уже к вечеру. Ничего и близко такого нет и видимо не будет. В российской армии после первых двух прилётов в челюсть более менее серьезных начинается прямое обвинение руководства военных. Это означает, что назначены виноватые, и этими виноватыми окажутся военные", - заявил Арестович.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в том, что российские войска вынуждены были оставить Красный Лиман."Ещё две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа "Ахмат", мой дорогой брат Апты Алаудинов. В свою очередь, я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление",— написал Кадыров у себя в телеграм-канале.По его словам, неделю назад Лапин перенес свой штаб в Старобельск, а сам уехал в Луганск."Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории",— добавил он.Кадыров заявил, что, будь его воля, он бы разжаловал Лапина до рядового и отправил его на передовую.Заявление Кадырова поддержал бизнесмен и создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин."Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлёпков — с автоматами босыми на фронт", - отметил Пригожин.Такие попытки Зеленского и его подчинённых манипулировать на противоречиях внутри российского командования и взывать к российским военным и политикам могут свидетельствовать о том, что на Украине опасаются конструктивной критики ВС РФ, которая может повысить боеспособность российской армии, а также работы над ошибками среди командования ВС РФ.Эту информацию подтверждает и ряд украинских СМИ."Наш источник сообщает, что в Офисе президента довольны тем, что началась внутренняя грызня между российскими группами влияния (башнями). Кадыров и Пригожин критикуют Минобороны за провал в населённом пункте Лиман. Сейчас функционеры Банковой будут подливать масла в огонь Кремлёвских качель, а Зеленский отдал приказ ещё сильнее и быстрее наступать, чтобы использовать этот ситуативный момент себе на пользу", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ряд других каналов также сообщает, что на Украине хотят вбить клин между российскими военными, а также между политиками.При этом сами украинцы уже не раз заявляли, что объявили охоту на российских высокопоставленных военных и членов их семей.Так, работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров ещё 22 апреля обрисовал план расправ над российскими военными и их семьями."В России сейчас очень плохая экономическая ситуация. И она будет ещё хуже. С качеством жизни, которое ухудшается, будет ухудшаться всё вокруг. И лучшим заработком будет, конечно, криминал <…> Представители уголовного мира вряд ли откажутся от денег, которые им заплатят за ночной визит в дом какого-то военного с дальнейшими действиями в отношении этого военного, его женой и их детьми. Так, в комплексе. Поэтому можно, в принципе, наладить, и это не нужно даже будет просить рисковать жизнью спецслужбы, рисковать жизнями украинских парней. Нужно просто наладить контакт с русским, дагестанским, чеченским криминалом. Обратиться даже к таджикам", — заявил Петров.Он также предложил пути финансирования таких расправ."На Украине очень много криптовалютчиков, очень много наших граждан выехало в Соединённые штаты и занимаются разными стартапами. Ну что для человека, зарабатывающего по меньшей мере полтора-два миллиона в год отдать на благое дело $100 тыс. — на 20, например, "обезьян". И сказать: "Это мой вклад"", — заявил он.По его словам, деньги на расправы над российскими военными и их семьями на Украине могут собирать и в складчину.Спустя несколько недель Петров заявил, что проект, о котором он говорил, уже запущен в работу. При этом сам Петров, по его словам, обсуждал этот проект с людьми из власти.Таким образом, какие бы призывы ни делали украинские политики, включая президента Зеленского, российским военным и политикам стоит помнить, что на Украине семьи последних и их самих уже приговорили к смерти. И избежать этого можно лишь нанеся Украине поражение и отправив на скамью подсудимых украинское военно-политическое руководство, а также его подчинённых.

https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html

https://ukraina.ru/20221001/1039287974.html

https://ukraina.ru/20221001/1039285226.html

https://ukraina.ru/20221001/1039283000.html

https://ukraina.ru/20220930/1039278510.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив