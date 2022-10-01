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Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас

Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас - 01.10.2022 Украина.ру

Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас

Владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин расставил поочередность подлежащих мобилизации категорий граждан в ответ на вопрос СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе "Конкорда"

2022-10-01T11:25

2022-10-01T11:25

2022-10-01T11:25

новости

пригожин

контракт

мобилизация

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В первую очередь в России нужно мобилизовать на военную службу контрактников, уволенных в запас, заявил владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин. "Особенно тех, кто бесчестно расторг контракт" после начала специальной военной операции на Украине, добавил он. Следом за контрактниками мобилизовать следует представителей государственных структур и силовых ведомств, считает он.Специалистов стратегически важных профессий, в том числе программистов, нужно освободить от мобилизации, заключил Пригожин.

https://ukraina.ru/20220926/1039079626.html

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новости, пригожин, контракт, мобилизация