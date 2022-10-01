https://ukraina.ru/20221001/1039284778.html
Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас - 01.10.2022 Украина.ру
Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
Владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин расставил поочередность подлежащих мобилизации категорий граждан в ответ на вопрос СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе "Конкорда"
2022-10-01T11:25
2022-10-01T11:25
2022-10-01T11:25
новости
пригожин
контракт
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037700302_0:206:721:611_1920x0_80_0_0_657f7557835f001c77f3319e341cfc93.jpg
В первую очередь в России нужно мобилизовать на военную службу контрактников, уволенных в запас, заявил владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин. "Особенно тех, кто бесчестно расторг контракт" после начала специальной военной операции на Украине, добавил он. Следом за контрактниками мобилизовать следует представителей государственных структур и силовых ведомств, считает он.Специалистов стратегически важных профессий, в том числе программистов, нужно освободить от мобилизации, заключил Пригожин.
https://ukraina.ru/20220926/1039079626.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037700302_0:138:721:678_1920x0_80_0_0_6041bc990a3f9a2c8494cb8fd0e0a3c7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пригожин, контракт, мобилизация
Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
Владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин расставил поочередность подлежащих мобилизации категорий граждан в ответ на вопрос СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе "Конкорда"