Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас - 01.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221001/1039284778.html
Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас - 01.10.2022 Украина.ру
Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
Владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин расставил поочередность подлежащих мобилизации категорий граждан в ответ на вопрос СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе "Конкорда"
2022-10-01T11:25
2022-10-01T11:25
новости
пригожин
контракт
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037700302_0:206:721:611_1920x0_80_0_0_657f7557835f001c77f3319e341cfc93.jpg
В первую очередь в России нужно мобилизовать на военную службу контрактников, уволенных в запас, заявил владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин. "Особенно тех, кто бесчестно расторг контракт" после начала специальной военной операции на Украине, добавил он. Следом за контрактниками мобилизовать следует представителей государственных структур и силовых ведомств, считает он.Специалистов стратегически важных профессий, в том числе программистов, нужно освободить от мобилизации, заключил Пригожин.
https://ukraina.ru/20220926/1039079626.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037700302_0:138:721:678_1920x0_80_0_0_6041bc990a3f9a2c8494cb8fd0e0a3c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пригожин, контракт, мобилизация
Новости, Пригожин, контракт, мобилизация

Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас

11:25 01.10.2022
 
Пригожин Попасная
Пригожин Попасная
Читать в
Владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин расставил поочередность подлежащих мобилизации категорий граждан в ответ на вопрос СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе "Конкорда"
В первую очередь в России нужно мобилизовать на военную службу контрактников, уволенных в запас, заявил владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин. "Особенно тех, кто бесчестно расторг контракт" после начала специальной военной операции на Украине, добавил он.
Следом за контрактниками мобилизовать следует представителей государственных структур и силовых ведомств, считает он.
"И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошёл год срочной службы и отстрелял по три патрона", - приводит слова Пригожина пресс-служба Конкорда.
Специалистов стратегически важных профессий, в том числе программистов, нужно освободить от мобилизации, заключил Пригожин.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 10:38
Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер"Предприниматель и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин признался в создании группы "Вагнер" в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Конкорда" в ответ на запрос редакции издания "Блокнот"
 
НовостиПригожинконтрактмобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Пока не примёрзнут половые органы к стульям: Гаспарян о последствиях диверсий на "Северных потоках"
12:21Депутат предложил разрешить конфликт на Украине методом Хрущева
12:10Обстановка под Красным Лиманом, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 12:00 1 октября
12:02Депутат Федоров объяснил, почему Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии
11:54Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
11:25Пригожин предложил мобилизовать в первую очередь контрактников, уволенных в запас
11:00Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
10:58Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
10:48Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
10:37Стратегия США после Московской речи Путина
10:35Посол ЛНР в России: Красный Лиман остается под контролем союзных сил
10:29В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации
10:03Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
10:00Западная Украина за минувшую неделю
09:36Деньги, но не НАТО, новый статус Азовского моря. Главное на Украине на утро 1 октября
09:32Зеленский отменил осенний призыв на Украине
09:31Донбасс и Таврия. Дорога домой.
08:52Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин
08:46Руслан Мармазов о сбывшейся мечте и о задачах в информационном противоборстве России и Запада
07:00Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине
Лента новостейМолния