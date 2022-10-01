https://ukraina.ru/20221001/1039282073.html

Донбасс и Таврия. Дорога домой.

Донбасс и Таврия. Дорога домой. - 01.10.2022 Украина.ру

Донбасс и Таврия. Дорога домой.

Украина.ру, 01.10.2022

2022-10-01T09:31

2022-10-01T09:31

2022-10-01T09:31

эксклюзив

украинское досье

донбасс

искандер хисамов

сергей михеев

алексей кочетков

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Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей состоялись. Абсолютным большинством голосов принято положительное решение. Возвращение исторических земель России продолжается.При этом возникает целый ряд новых задач, связанных с определением конституционного статуса этих регионов, их защитой, восстановлением и развитием, вписыванием в экономический и политический контекст России.Об этом говорили участники заседания "круглого стола" на тему "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию", состоявшегося в пятницу, 30 сентября, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках спецпроекта "Украинское досье".Вопрос жизни и смертиОткрывая заседание, политолог и главред издания Украина.ру Искандер Хисамов поздравил всех с историческим событием. Какими будут последствия прирастания России?Новые области России через какое-то время станут передовыми, они встроятся в модель России XXI века - "с великолепными городами, с заново отстроенными, с великолепной инфраструктурой, с современными гостиницами, с социальной сферой", - пообещал член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов."Мы полагаем, что режим Зеленского сделает все возможное для того, чтобы не допустить восстановления этих областей, не допустить того контраста, который в ближайшее время все украинцы увидят на территории освобожденных Россией земель. Будет серьезная битва", - отметил политик.Он добавил, что сейчас НАТО принимает активное участие в боевых действиях на всей территории Украины - и нельзя исключить, что в самом обозримом будущем там появятся и войска НАТО."Поэтому мы идем к новому миропорядку, и он пройдет через самые тяжелейшие испытания в этой большой гибридной войне, которую весь мир наблюдает на Украине", - сказал Морозов. Он продолжил: "Но мы видим, это мир - за нас"."На нас смотрят все страны Африки. Они готовы сегодня принимать участие в этой битве народов, в этой битве за освобождение на украинской территории — себя от экономического колониализма. И поэтому мы чувствуем эту поддержку. Мы чувствуем поддержку и в других регионах мира. Сегодня Россия является той самой страной, которая может изменить мир", - подчеркнул политик.Он напомнил, что на Россию всегда возлагалась особая историческая миссия, поэтому угрозы и действия Запада "не должны нас останавливать - потому что за нами практически весь свободный мир"."Я абсолютно уверен, что мы в ближайшее время изменим всю стратегию переформатирования нового мирового порядка, начиная именно с наших освобожденных областей", - сказал Морозов.А Искандер Хисамов отметил в связи с этим, что вопрос сегодня стоит так, как сформулировал его два века назад гениальный Пушкин: "Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет?" - на самом деле, это вопрос жизни и смерти.Что менять в РоссииКлючевой вопрос теперь — что будет дальше, считает политолог, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Михеев. По его словам, по крайней мере, надо будет отжать противника от Донецка и выдавить его за пределы ДНР - "но и это будет непросто".Политолог отметил, что в российском обществе есть недопонимание важности происходящего — по той причине, что три десятилетия подряд в постсоветской России в культурном, в образовательном, в информационном пространстве внедрялось преклонение перед Западом. С распадом СССР смирились, идея единого исторического пространства была абсолютно маргинальной, речи о воссоединении утраченных в 1991 году территорий не было."Именно поэтому у нас есть проблемы с мобилизацией общественного мнения, именно поэтому. Потому что за семь месяцев внушить людям, что это наша историческая Родина, и мы должны ради нее мобилизоваться — крайне сложно", - сказал Михеев, добавив, что, к тому же, еще совсем недавно вопрос так не стоял, а шла речь о "Минске-2", то есть, о возвращении этих территорий Украине.А вот на Украине времени зря не теряли - и за 30 лет воспитали поколение, убежденное, что "смысл жизни настоящего украинца — это убить русского в себе, вокруг себя...", констатировал эксперт. И продолжил: России надо решать, что делать дальше? Если ограничиться - то скоро на Украине будет прекрасно вооруженная, подготовленная армия НАТО — и тогда что, переход к ядерному конфликту?Другой вариант, по словам Михеева — это продолжение наступления. Тогда нужно определиться - "куда, какими силами, насколько это возможно". Он отметил, что "отрезать Украину от Черного моря было бы серьезным историческим достижением… но насколько мы к этому готовы — вот вопрос".Мир меняетсяКиевский режим не останавливается ни перед чем. Недавние расстрелы колонн беженцев в Харьковской области Михеев назвал показательной казнью — так показали, что будет, "если захотите в Россию".Сложностей будет много, но все же - исторический процесс воссоединения был неизбежен. Каковы геополитические последствия? Мир быстро меняется - либеральная демократия и рыночная экономика обречены, и убивают их сами же их создатели, констатировал политолог. По его мнению, события на Украине могут послужить катализатором этого процесса.Но пока ключевой вопрос — что делать дальше в практической плоскости. Потому, что даже обеспечение безопасности на новых территориях - уже проблема. Если бы очухались лет на 15-20 раньше, то многие вопросы можно было бы решить с меньшими затратами, отметил Михеев.На эйфорию просто нет времени, согласился Искандер Хисамов. Он отметил, что украинский режим сам с собой не сладил, не показал умения разговаривать со своим обществом. Вместо этого украинская элитка взяла курс на расчеловечивание русскоязычных - и сама привел страну к катастрофе. Россия теперь отвечает на эти вызовы."Не заблудшие люди, а секта"Разрушение русской идентичности — это и есть основа идеологии политического украинства, поэтому не надо питать иллюзий, что можно было бы с ними о чем-то договориваться. Такое мнение высказал политолог, координатор движения "Русский союз" Алексей Кочетков. По его словам, "их задача была - переформатировать максимальное количество населения Украины" переформатировать сознание русских, создать государство-антипод России - и это во многом удалось.Теперь эту антисистемную идеологию пытаются распространять уже на территории России, продолжил эксперт. Он выразил надежду на то, что наше государство хотя бы теперь "поймет, что единственный способ с этим бороться — это только вернуться к своим историческим корням, к осознанию себя как самостоятельной русской цивилизации со своей сложившейся русской идентичностью".Но пока с формированием идентичности противник справляется более эффективно. Политолог рассказал, что он встречался с пленными "азовцами" с русскими фамилиями — они пришли в "Азов" (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) добровольцами. Вполне убежденные националисты.Это не заблудшие люди, это настоящая тоталитарная секта — только секта, у которой есть оружие и власть, которая стремится разрастись до размеров целого государства — и дальше. И если дать ей просуществовать еще несколько лет, то эта секта пустит метастазы и в России — да уже пустила, предостерег Кочетков."Двери для специалистов открыты"Понимание, что Запорожский регион имеет перспективу войти в состав России, вдохновила людей, рассказал глава ВГА города Энергодар Александр Волга. По его словам, в регионе "Россию ждали с 2014 года — и вот, наконец-то, дождались".Какие ожидания? Ожидаем ускорения перехода Запорожской АЭС под эгиду Росатома, пока станцию контролирует НАЭК (Энергоатом, Украина) рассказал глава администрации. По его словам, многие сотрудники АЭС получают паспорта РФ и спрашивают, когда такой переход произойдет. Сейчас на станции есть представители Росатома и МАГАТЭ, идут работы по обеспечению безопасной работы станции.Работают на ЗАЭС и граждане Украины. Тот факт, что они остались, показывает, что свое будущее они связывают с работой на ЗАЭС, а значит — с Россией, отметил Волга. По его словам, некоторые специалисты уехали, но вскоре вернулись, поняв, что на Украине они никому не нужны. Глава ВГА добавил, что "двери для специалистов на ЗАЭС всегда открыты".Круговорот людей обогатит РоссиюПрисоединенные территории потребуют расходов, инвестиций. Но такие средства есть, а природные и трудовые ресурсы новых российских регионов нужны России, отметил Игорь Морозов."Мы получили огромный рынок, который нужно использовать в интересах большой России", - сказал он, добавив, что новые регионы обеспечат молодыми кадрами управленцев, они могут рассчитывать на быстрое развитие. При этом молодежь из новых областей ждут в университетах России, а в регионы поедут российские специалисты. Этот круговорот обогатит и Россию, и ее новые субъекты.В свою очередь, Сергей Михеев отметил, что лучше бы и не посылать студентов из новых субъектов РФ в некоторые российские вузы — по его словам, там на гуманитарных факультетах "учат ненавидеть Россию", и - "сначала надо бы там с этим разобраться" (речь о недавнем скандале на журфаке МГУ — Ред.).Морозов сказал на это, что Москва — не вся Россия. Что до Москвы, то как раз новая кровь из Донбасса поможет изменить соотношение сил в столичных вузах.Соотношение сил надо менять не только в вузах, но и на поле боя, да и во внутренней повестке. Как отметил Сергей Михеев, необходимо перестроить отношение к проведению спецоперации, проводить ее жестче — "без этого ничего не получится". А внутри самой России следует изменить модель либеральной экономики, "которая не работает". Словом, нужно менять подходы, искать новую модель - "иначе все завалим", заявил эксперт.С этим согласился Искандер Хисамов, отметивший, что это действительно проблема — и ее надо решать. Во всяком случае, надо бы взять все лучшее из опыта управления, который помог стране побеждать в самые трудные времена.

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https://ukraina.ru/20220930/1039272605.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украинское досье, донбасс, искандер хисамов, сергей михеев, алексей кочетков