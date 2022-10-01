https://ukraina.ru/20221001/1039248823.html

Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт

Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт - 01.10.2022 Украина.ру

Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт

Высокая стоимость реактивных снарядов к РСЗО HIMARS и их успешный перехват российской ПВО могут привести к тому, что войска киевского режима останутся без этих боеприпасов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-01T04:00

2022-10-01T04:00

2022-10-01T04:00

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Он отметил, что на поставки данных РСЗО для ВСУ США тратят "колоссальные" средства.По мнению эксперта, подобное развитие событий может привести к существенному снижению наступательного потенциала войск киевского режима.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220925/1039066982.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, himars, юрий кнутов, пво, сша, киевский режим