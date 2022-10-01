Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт - 01.10.2022 Украина.ру
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Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт
Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт - 01.10.2022 Украина.ру
Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт
Высокая стоимость реактивных снарядов к РСЗО HIMARS и их успешный перехват российской ПВО могут привести к тому, что войска киевского режима останутся без этих боеприпасов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-01T04:00
2022-10-01T04:00
новости
спецоперация
himars
юрий кнутов
пво
сша
киевский режим
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Он отметил, что на поставки данных РСЗО для ВСУ США тратят "колоссальные" средства.По мнению эксперта, подобное развитие событий может привести к существенному снижению наступательного потенциала войск киевского режима.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, himars, юрий кнутов, пво, сша, киевский режим
Новости, Спецоперация, HIMARS, Юрий Кнутов, ПВО, США, киевский режим

Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт

04:00 01.10.2022
 
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Высокая стоимость реактивных снарядов к РСЗО HIMARS и их успешный перехват российской ПВО могут привести к тому, что войска киевского режима останутся без этих боеприпасов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он отметил, что на поставки данных РСЗО для ВСУ США тратят "колоссальные" средства.

Я полагаю, что мы в ближайшее время добьемся такой ситуации, когда количество уничтоженных, перехваченных ракет, ракет, взорванных на складах, будет превышать то количество, которое приходит от США. И фактически Украина начнет терять количество ракет, которые может применить против наших Вооружённых сил.

По мнению эксперта, подобное развитие событий может привести к существенному снижению наступательного потенциала войск киевского режима.
25 сентября, 14:30
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской областиМинобороны РФ 25 сентября заявило об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Николаевской области
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияHIMARSЮрий КнутовПВОСШАкиевский режим
 
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