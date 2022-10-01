https://ukraina.ru/20221001/1039248823.html
Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт
Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт - 01.10.2022 Украина.ру
Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт
Высокая стоимость реактивных снарядов к РСЗО HIMARS и их успешный перехват российской ПВО могут привести к тому, что войска киевского режима останутся без этих боеприпасов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-01T04:00
2022-10-01T04:00
2022-10-01T04:00
новости
спецоперация
himars
юрий кнутов
пво
сша
киевский режим
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Он отметил, что на поставки данных РСЗО для ВСУ США тратят "колоссальные" средства.По мнению эксперта, подобное развитие событий может привести к существенному снижению наступательного потенциала войск киевского режима.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220925/1039066982.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, himars, юрий кнутов, пво, сша, киевский режим
Новости, Спецоперация, HIMARS, Юрий Кнутов, ПВО, США, киевский режим
Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт
Высокая стоимость реактивных снарядов к РСЗО HIMARS и их успешный перехват российской ПВО могут привести к тому, что войска киевского режима останутся без этих боеприпасов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он отметил, что на поставки данных РСЗО для ВСУ США тратят "колоссальные" средства.
Я полагаю, что мы в ближайшее время добьемся такой ситуации, когда количество уничтоженных, перехваченных ракет, ракет, взорванных на складах, будет превышать то количество, которое приходит от США. И фактически Украина начнет терять количество ракет, которые может применить против наших Вооружённых сил.
По мнению эксперта, подобное развитие событий может привести к существенному снижению наступательного потенциала войск киевского режима.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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