https://ukraina.ru/20220930/1039272865.html

Украина не будет проводить переговоры – Зеленский

Украина не будет проводить переговоры – Зеленский - 30.09.2022 Украина.ру

Украина не будет проводить переговоры – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не будет вести переговоры с Россией

2022-09-30T17:23

2022-09-30T17:23

2022-09-30T17:23

новости

украина

владимир зеленский

переговоры

россия

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30 сентября Зеленский проводит срочной заседание Совета национальной безопасности и оборонцы Украины.В пятницу 30 сентября, выступая в Кремле перед принятием в состав России Херсонской и Запорожской областей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта к переговорам.

https://ukraina.ru/20220930/1039271793.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, переговоры, россия