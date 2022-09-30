Украина не будет проводить переговоры – Зеленский - 30.09.2022 Украина.ру
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Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
Украина не будет проводить переговоры – Зеленский - 30.09.2022 Украина.ру
Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не будет вести переговоры с Россией
2022-09-30T17:23
2022-09-30T17:23
новости
украина
владимир зеленский
переговоры
россия
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30 сентября Зеленский проводит срочной заседание Совета национальной безопасности и оборонцы Украины.В пятницу 30 сентября, выступая в Кремле перед принятием в состав России Херсонской и Запорожской областей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта к переговорам.
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новости, украина, владимир зеленский, переговоры, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, переговоры, Россия

Украина не будет проводить переговоры – Зеленский

17:23 30.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не будет вести переговоры с Россией
30 сентября Зеленский проводит срочной заседание Совета национальной безопасности и оборонцы Украины.
Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президентом РФ остается Путин.
В пятницу 30 сентября, выступая в Кремле перед принятием в состав России Херсонской и Запорожской областей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта к переговорам.
Зеленский СНБО
17:04
Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТОУкраина подает заявку о вступлении в НАТО. Решение принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщили журналисты украинского издания "Бабель"
 
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