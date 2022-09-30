https://ukraina.ru/20220930/1039272865.html
Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
Украина не будет проводить переговоры – Зеленский - 30.09.2022 Украина.ру
Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не будет вести переговоры с Россией
2022-09-30T17:23
2022-09-30T17:23
2022-09-30T17:23
новости
украина
владимир зеленский
переговоры
россия
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30 сентября Зеленский проводит срочной заседание Совета национальной безопасности и оборонцы Украины.В пятницу 30 сентября, выступая в Кремле перед принятием в состав России Херсонской и Запорожской областей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта к переговорам.
https://ukraina.ru/20220930/1039271793.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, переговоры, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, переговоры, Россия
Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не будет вести переговоры с Россией