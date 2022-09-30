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"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию

"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию - 30.09.2022 Украина.ру

"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию

Пресс-конференция на тему: "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" в рамках спецпроекта "Украинское досье".

2022-09-30T17:19

2022-09-30T17:19

2022-09-30T18:24

видео

пресс-конференция

донбасс

россия

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Участники:— член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь МОРОЗОВ;— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;— политолог, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей МИХЕЕВ;— политолог, координатор движения "Русский союз" Алексей КОЧЕТКОВ;— глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир САЛЬДО;— глава Военно-гражданской администрации города Энергодар Александр ВОЛГА.Модератор:– главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей состоялись. Абсолютным большинством голосов принято положительное решение. Возвращение исторических земель России продолжается. При этом возникает целый ряд новых задач, связанных с определением конституционного статуса этих регионов, их защитой, восстановлением и развитием, вписыванием в экономический и политический контекст России.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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