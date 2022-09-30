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"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию
"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию - 30.09.2022 Украина.ру
"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию
Пресс-конференция на тему: "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
2022-09-30T17:19
2022-09-30T17:19
2022-09-30T18:24
видео
пресс-конференция
донбасс
россия
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Участники:— член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь МОРОЗОВ;— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;— политолог, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей МИХЕЕВ;— политолог, координатор движения "Русский союз" Алексей КОЧЕТКОВ;— глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир САЛЬДО;— глава Военно-гражданской администрации города Энергодар Александр ВОЛГА.Модератор:– главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей состоялись. Абсолютным большинством голосов принято положительное решение. Возвращение исторических земель России продолжается. При этом возникает целый ряд новых задач, связанных с определением конституционного статуса этих регионов, их защитой, восстановлением и развитием, вписыванием в экономический и политический контекст России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, пресс-конференция, донбасс, россия, видео
Видео, пресс-конференция, Донбасс, Россия
"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию
17:19 30.09.2022 (обновлено: 18:24 30.09.2022)
Пресс-конференция на тему: "Донбасс и Таврия возвращаются в Россию" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
— член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь МОРОЗОВ;
— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;
— политолог, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей МИХЕЕВ;
— политолог, координатор движения "Русский союз" Алексей КОЧЕТКОВ;
— глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир САЛЬДО;
— глава Военно-гражданской администрации города Энергодар Александр ВОЛГА.
Модератор:
– главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей состоялись. Абсолютным большинством голосов принято положительное решение. Возвращение исторических земель России продолжается. При этом возникает целый ряд новых задач, связанных с определением конституционного статуса этих регионов, их защитой, восстановлением и развитием, вписыванием в экономический и политический контекст России.