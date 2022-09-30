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Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю
Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю - 30.09.2022 Украина.ру
Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю
После включения в состав России четырех бывших регионов Украины "теперь мы все защищаем свое землю". Об этом заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий
2022-09-30T17:12
2022-09-30T17:12
2022-09-30T17:12
новости
слуцкий
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30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал церемонию подписания "кульминацией всеобщего единения".Выступление Путина на церемонии Слуцкий назвал "обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности".
https://ukraina.ru/20220930/1039269881.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, слуцкий
Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю
После включения в состав России четырех бывших регионов Украины "теперь мы все защищаем свое землю". Об этом заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий