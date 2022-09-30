https://ukraina.ru/20220930/1039272249.html

Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю

Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю - 30.09.2022 Украина.ру

Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю

После включения в состав России четырех бывших регионов Украины "теперь мы все защищаем свое землю". Об этом заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий

2022-09-30T17:12

2022-09-30T17:12

2022-09-30T17:12

новости

слуцкий

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30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал церемонию подписания "кульминацией всеобщего единения".Выступление Путина на церемонии Слуцкий назвал "обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности".

https://ukraina.ru/20220930/1039269881.html

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новости, слуцкий