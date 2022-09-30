Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю - 30.09.2022 Украина.ру
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Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю
Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю - 30.09.2022 Украина.ру
Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю
После включения в состав России четырех бывших регионов Украины "теперь мы все защищаем свое землю". Об этом заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий
2022-09-30T17:12
2022-09-30T17:12
новости
слуцкий
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30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал церемонию подписания "кульминацией всеобщего единения".Выступление Путина на церемонии Слуцкий назвал "обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности".
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новости, слуцкий
Новости, Слуцкий

Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю

17:12 30.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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После включения в состав России четырех бывших регионов Украины "теперь мы все защищаем свое землю". Об этом заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал церемонию подписания "кульминацией всеобщего единения".
"С нами теперь героические люди, которые под обстрелами и бомбежками шли к сегодняшнему дню долгих восемь лет! И теперь мы ВСЕ защищаем СВОЮ ЗЕМЛЮ!", - написал Слуцкий.
Выступление Путина на церемонии Слуцкий назвал "обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности".
Трансляция подписания договора о вступлении в РФ новых территорий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
16:50
Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру30 сентября Владимир Путин включил в состав России Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Перед церемонией подписания он выступил с речью, осуждающей гегемонию США и начале антиколониального движения.
 
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