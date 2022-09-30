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Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин
Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин - 30.09.2022 Украина.ру
Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин
Президент России Владимир Путин призвал не забывать героев Русской Весны
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:50
новости
владимир путин
донбасс
русская весна
одесса
дом профсоюзов (одесса)
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Президент перечислил людей, которые являются героями тех событий: "Это воины Донбасса, мученики одесской "Хатыни", жертвы бесчеловечных терактов, устроенных Киевом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики. Русские, украинцы, люди самых разных национальностей".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, донбасс, русская весна, одесса, дом профсоюзов (одесса)
Новости, Владимир Путин, Донбасс, Русская весна, Одесса, Дом профсоюзов (Одесса)
Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин
15:34 30.09.2022 (обновлено: 15:50 30.09.2022)
Президент России Владимир Путин призвал не забывать героев Русской Весны
Мы всегда будем помнить героев Русской Весны, тех кто не смирились в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традицию, веру, за право жить.
Президент перечислил людей, которые являются героями тех событий:
"Это воины Донбасса, мученики одесской "Хатыни", жертвы бесчеловечных терактов, устроенных Киевом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики. Русские, украинцы, люди самых разных национальностей".