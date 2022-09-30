https://ukraina.ru/20220930/1039263917.html

Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин

Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин - 30.09.2022 Украина.ру

Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин

Президент России Владимир Путин призвал не забывать героев Русской Весны

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:50

новости

владимир путин

донбасс

русская весна

одесса

дом профсоюзов (одесса)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101864/29/1018642970_0:269:2818:1854_1920x0_80_0_0_700310329c1a801f368aac3c9bcaface.jpg

Президент перечислил людей, которые являются героями тех событий: "Это воины Донбасса, мученики одесской "Хатыни", жертвы бесчеловечных терактов, устроенных Киевом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики. Русские, украинцы, люди самых разных национальностей".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, донбасс, русская весна, одесса, дом профсоюзов (одесса)