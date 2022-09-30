Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин - 30.09.2022 Украина.ру
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Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин
Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин - 30.09.2022 Украина.ру
Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин
Президент России Владимир Путин призвал не забывать героев Русской Весны
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:50
новости
владимир путин
донбасс
русская весна
одесса
дом профсоюзов (одесса)
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Президент перечислил людей, которые являются героями тех событий: "Это воины Донбасса, мученики одесской "Хатыни", жертвы бесчеловечных терактов, устроенных Киевом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики. Русские, украинцы, люди самых разных национальностей".
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новости, владимир путин, донбасс, русская весна, одесса, дом профсоюзов (одесса)
Новости, Владимир Путин, Донбасс, Русская весна, Одесса, Дом профсоюзов (Одесса)

Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин

15:34 30.09.2022 (обновлено: 15:50 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГодовщина трагедии в Одессе
Годовщина трагедии в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Денис Петров
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Президент России Владимир Путин призвал не забывать героев Русской Весны

Мы всегда будем помнить героев Русской Весны, тех кто не смирились в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традицию, веру, за право жить.

Президент перечислил людей, которые являются героями тех событий:
"Это воины Донбасса, мученики одесской "Хатыни", жертвы бесчеловечных терактов, устроенных Киевом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики. Русские, украинцы, люди самых разных национальностей".
 
НовостиВладимир ПутинДонбассРусская веснаОдессаДом профсоюзов (Одесса)
 
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