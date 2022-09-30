https://ukraina.ru/20220930/1039263824.html
Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам - 30.09.2022 Украина.ру
Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед участниками мероприятия выступает президент России Владимир Путин
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:34
новости
владимир путин
запад
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На Западе хотят видеть Россию в виде колонии. Запад не заинтересован ни в культуре, ни в искусстве, сказал Путин.Претензии на господство не раз разбивались, мы и сейчас защитим Родину, добавил он. Запад рассчитывает на безнаказанность, и до сих пор так и было - договоренности и обещания обращаются грязным обманом.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, запад
Новости, Владимир Путин, Запад
Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед участниками мероприятия выступает президент России Владимир Путин
На Западе хотят видеть Россию в виде колонии. Запад не заинтересован ни в культуре, ни в искусстве, сказал Путин.
"Хотят видеть нас колонией. Не свободным обществом, а толпой рабов. Для них угроза - наша мысль и философия. Поэтому и покушаются на наших философов", - сказал Путин. - "Им вообще не нужна Россия, она нужна нам"
Претензии на господство не раз разбивались, мы и сейчас защитим Родину, добавил он. Запад рассчитывает на безнаказанность, и до сих пор так и было - договоренности и обещания обращаются грязным обманом.