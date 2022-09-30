https://ukraina.ru/20220930/1039263824.html

Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам

Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам - 30.09.2022 Украина.ру

Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам

30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед участниками мероприятия выступает президент России Владимир Путин

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:34

новости

владимир путин

запад

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На Западе хотят видеть Россию в виде колонии. Запад не заинтересован ни в культуре, ни в искусстве, сказал Путин.Претензии на господство не раз разбивались, мы и сейчас защитим Родину, добавил он. Запад рассчитывает на безнаказанность, и до сих пор так и было - договоренности и обещания обращаются грязным обманом.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, запад