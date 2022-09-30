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Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"
Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру
Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"
Мир пока никак не откликнулся на взрывы на "Северных потоках", говорит политолог Сергей Михеев. Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T17:24
2022-09-30T17:24
2022-09-30T17:24
сергей михеев
новости
северный поток
теракт
газ
россия
сша
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Мир пока никак не откликнулся на взрывы на "Северных потоках", говорит политолог Сергей Михеев.Напомним, в понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" резко упало давление. Дания и Швеция обнаружила две утечки газа на СП-1 и одну на СП-2 в районе острова Борнхольм, европейцы не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG говорит, что сроки ремонта оценить невозможно. Кремль считает это актом международного терроризма.Нет смысла обсуждать объективность расследования, этот вопрос можно было задавать лет 5-10 назад... Объективного расследование по "Боингу" не было, поэтому нет смысла об этом вообще говорить, добавил эксперт.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей михеев, новости, северный поток, теракт, газ, россия, сша
Сергей Михеев, Новости, Северный поток, теракт, газ, Россия, США
Мир пока никак не откликнулся на взрывы на "Северных потоках", говорит политолог Сергей Михеев.
Напомним, в понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" резко упало давление. Дания и Швеция обнаружила две утечки газа на СП-1 и одну на СП-2 в районе острова Борнхольм, европейцы не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG говорит, что сроки ремонта оценить невозможно. Кремль считает это актом международного терроризма.
Тут можно сказать только одно. Первое – выгоднее всего то, что происходит, американцам. Второе – России это все невыгодно совершенно. Третье – обвинять, скорее всего, будут Россию. Вот и всё.
Нет смысла обсуждать объективность расследования, этот вопрос можно было задавать лет 5-10 назад... Объективного расследование по "Боингу" не было, поэтому нет смысла об этом вообще говорить, добавил эксперт.