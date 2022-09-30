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Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"

Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру

Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"

Мир пока никак не откликнулся на взрывы на "Северных потоках", говорит политолог Сергей Михеев. Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T17:24

2022-09-30T17:24

2022-09-30T17:24

сергей михеев

новости

северный поток

теракт

газ

россия

сша

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Мир пока никак не откликнулся на взрывы на "Северных потоках", говорит политолог Сергей Михеев.Напомним, в понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" резко упало давление. Дания и Швеция обнаружила две утечки газа на СП-1 и одну на СП-2 в районе острова Борнхольм, европейцы не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG говорит, что сроки ремонта оценить невозможно. Кремль считает это актом международного терроризма.Нет смысла обсуждать объективность расследования, этот вопрос можно было задавать лет 5-10 назад... Объективного расследование по "Боингу" не было, поэтому нет смысла об этом вообще говорить, добавил эксперт.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей михеев, новости, северный поток, теракт, газ, россия, сша