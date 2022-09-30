Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039260657.html
Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"
Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру
Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"
Мир пока никак не откликнулся на взрывы на "Северных потоках", говорит политолог Сергей Михеев. Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T17:24
2022-09-30T17:24
сергей михеев
новости
северный поток
теракт
газ
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036305596_247:0:942:391_1920x0_80_0_0_12bf4d23ffd58c990383ab3385c6c2a9.jpg
Мир пока никак не откликнулся на взрывы на "Северных потоках", говорит политолог Сергей Михеев.Напомним, в понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" резко упало давление. Дания и Швеция обнаружила две утечки газа на СП-1 и одну на СП-2 в районе острова Борнхольм, европейцы не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG говорит, что сроки ремонта оценить невозможно. Кремль считает это актом международного терроризма.Нет смысла обсуждать объективность расследования, этот вопрос можно было задавать лет 5-10 назад... Объективного расследование по "Боингу" не было, поэтому нет смысла об этом вообще говорить, добавил эксперт.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036305596_298:0:898:450_1920x0_80_0_0_2fbb725bedd48ca6f3f07d4cace45f97.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей михеев, новости, северный поток, теракт, газ, россия, сша
Сергей Михеев, Новости, Северный поток, теракт, газ, Россия, США

Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"

17:24 30.09.2022
 
© РИА Новости . Александр НатрускинСергей Михеев интервью
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Мир пока никак не откликнулся на взрывы на "Северных потоках", говорит политолог Сергей Михеев.
Напомним, в понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" резко упало давление. Дания и Швеция обнаружила две утечки газа на СП-1 и одну на СП-2 в районе острова Борнхольм, европейцы не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG говорит, что сроки ремонта оценить невозможно. Кремль считает это актом международного терроризма.

Тут можно сказать только одно. Первое – выгоднее всего то, что происходит, американцам. Второе – России это все невыгодно совершенно. Третье – обвинять, скорее всего, будут Россию. Вот и всё.

Нет смысла обсуждать объективность расследования, этот вопрос можно было задавать лет 5-10 назад... Объективного расследование по "Боингу" не было, поэтому нет смысла об этом вообще говорить, добавил эксперт.
 
Сергей МихеевНовостиСеверный потоктерактгазРоссияСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
18:51Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне
18:43Хисамов: Украинский режим сам с собой не сладил
18:36Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
18:31Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм
18:30Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России
18:17США признает только прежние границы Украины – Байден
18:17Четырьмя регионами дело не ограничится. О речи Владимира Путина
18:00"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины
17:54"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
17:49Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
17:45США помогут Украине вернуть территории – Байден
17:38Владимир Евсеев: Россия применит ядерное оружие, если на Украину введут большую группировку НАТО
17:35"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
17:30В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море
17:28Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров
17:24Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"
17:23Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
17:22Что происходит на фронте в районе Красного Лимана
17:19"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию
Лента новостейМолния