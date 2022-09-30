Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву
14:34 30.09.2022 (обновлено: 15:01 30.09.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
© Министерство обороны РФ
Воздушно-космические силы РФ уничтожили цеха по сборке ракет в Днепропетровске и взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS под Николаевом. Об этом сообщил 30 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод
Южмаш является крупным предприятием по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции.
3 марта, 22:59Роскосмос: на украинском «Южмаше» делали угрожавшие России баллистические ракетыНа "Южмашзаводе", используя советский задел, конструировали баллистические ракеты, угрожавшие России. Об этом 3 марта в эфире Первого канала заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Ранее глава днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко утверждал, что в результате удара по городу пострадало автобусное предприятие.
Конашенков также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев российскими войсками был поражён взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.