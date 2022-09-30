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Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву

Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву - 30.09.2022 Украина.ру

Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву

Воздушно-космические силы РФ уничтожили цеха по сборке ракет в Днепропетровске и взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS под Николаевом. Об этом сообщил 30 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

2022-09-30T14:34

2022-09-30T14:34

2022-09-30T15:01

конашенков

мо рф

днепропетровск

николаев

южмаш

вкс

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Южмаш является крупным предприятием по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции.Ранее глава днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко утверждал, что в результате удара по городу пострадало автобусное предприятие.Конашенков также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев российскими войсками был поражён взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

https://ukraina.ru/20220303/1033434397.html

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