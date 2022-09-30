Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву - 30.09.2022 Украина.ру
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Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву
Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву - 30.09.2022 Украина.ру
Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву
Воздушно-космические силы РФ уничтожили цеха по сборке ракет в Днепропетровске и взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS под Николаевом. Об этом сообщил 30 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
2022-09-30T14:34
2022-09-30T15:01
конашенков
мо рф
днепропетровск
николаев
южмаш
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Южмаш является крупным предприятием по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции.Ранее глава днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко утверждал, что в результате удара по городу пострадало автобусное предприятие.Конашенков также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев российскими войсками был поражён взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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конашенков, мо рф, днепропетровск, николаев, южмаш, вкс
Конашенков, МО РФ, Днепропетровск, Николаев, Южмаш, ВКС

Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву

14:34 30.09.2022 (обновлено: 15:01 30.09.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
Брифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
© Министерство обороны РФ
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Воздушно-космические силы РФ уничтожили цеха по сборке ракет в Днепропетровске и взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS под Николаевом. Об этом сообщил 30 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод

Южмаш является крупным предприятием по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции.
Южмаш - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 22:59
Роскосмос: на украинском «Южмаше» делали угрожавшие России баллистические ракетыНа "Южмашзаводе", используя советский задел, конструировали баллистические ракеты, угрожавшие России. Об этом 3 марта в эфире Первого канала заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Ранее глава днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко утверждал, что в результате удара по городу пострадало автобусное предприятие.
Конашенков также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев российскими войсками был поражён взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
 
КонашенковМО РФДнепропетровскНиколаевЮжмашВКС
 
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