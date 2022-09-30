https://ukraina.ru/20220930/1039254966.html

Подрыв "Северных потоков": что увидел швейцарский разведчик и какие выводы сделали в Китае

Подрыв "Северных потоков": что увидел швейцарский разведчик и какие выводы сделали в Китае - 30.09.2022 Украина.ру

Подрыв "Северных потоков": что увидел швейцарский разведчик и какие выводы сделали в Китае

Взрывы на нитках подводных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обсуждаются в глобальных новостях в двух ключевых направлениях, которые отражают Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T13:46

2022-09-30T13:46

2022-09-30T14:57

эксклюзив

китай

эксперты

газ

северный поток-2

северный поток

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197396_0:6:938:534_1920x0_80_0_0_7c0ba944fb6e3284374c3dec299801df.jpg

Взрывы на нитках подводных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обсуждаются в глобальных новостях в двух ключевых направлениях, которые отражают идеологические позиции этих медиа.Издания, которые относятся к западному информационному мейнстриму, стараются увести тему на второй план или обвиняют во взрыве российских газопроводов самих россиян. Причем это делается без доказательств и вопреки элементарной логике. Потому что уничтожение своей собственной инфраструктуры с перспективой по крайней мере на время отрезать российский газ от европейского рынка в интересы России явно не входит.Но есть немало других СМИ, где преобладает более взвешенная позиция, а здравый смысл еще не утрачен. В эти дни они тщательно анализируют обстоятельства морских диверсий и категорически не согласны с попытками обвинить в этом Москву.«Россию можно сразу исключить из числа подозреваемых. Потому что цель диверсантов очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии. Это очевидно. Между тем у россиян есть намного более простой путь не допустить такой поставки. Им достаточно повернуть кран. К тому же это их газопровод является российской собственностью, зачем россиянам ее разрушать?Можно предположить, что россияне хотели бы оказать давление на Германию. Но для такого давления нужно, чтобы у вас была возможность то открывать кран, то прекращать поставки. Если вы разрушаете газопровод так, как это было сделано, у вас, наоборот, исчезает всякая возможность на кого-то давить: объект поврежден, все кончено. Вы больше не можете грозить его закрытием или обнадеживать возобновлением поставок. Будь я россиянином, я бы закрыл кран и сказал: не открою, пока вы не выполните мои условия — например, не снимете с меня санкции. Но этой-то возможности россияне и лишились. Так что здесь они не участвовали», — рассказывает Жак Бо, бывший сотрудник швейцарской разведки, сотрудничавший с ООН по вопросам ядерного разоружения, которого пригласили поговорить о диверсиях в эфире французского Radio Courtoisie.Важно отметить, что этот эксперт является совершенно беспристрастным в политическом смысле. Он не делает окончательных выводов и не выдвигает громких обвинений. Отставной разведчик анализирует объективную доступную информацию, объясняя, кто на самом деле может стоять за взрывами в международных водах, — просто исходя из военно-технических возможностей и экономических интересов.«Почему еще я не верю в то, что русские устроили нынешний взрыв? Диверсия проведена в районе датского острова Борнхольм, который находится в важной стратегической точке — Baltic Approaches, месте, где корабли выходят из Балтийского моря в направлении Атлантического океана. Там находятся несколько натовских станций подводного прослушивания. Вряд ли они допустили бы, чтобы хоть какое-то российское судно приблизилось к зоне газопровода незамеченным. Это касается и подводных лодок: именно в районе Борнхольма по международному соглашению проходят подводные лодки.Об этом мало говорят в западных СМИ, но шведский флот в 2015 году именно в этом районе обезвредил подводный дрон, маленькую четырёхметровую подводную лодку. Эта маленькая подводная лодка без экипажа была нагружена взрывчаткой, сотни килограммов. Шведы ее обезвредили, но при этом они не раскрыли ее "национальность". Но это был западный дрон. И он уже примеривался к уничтожению подводных объектов.В последние недели в этом районе шли маневры — прямо в том районе у острова Борнхольм, где пролегают все три нитки газопроводов, которые были повреждены в результате взрывов. Маневры проводил ВМФ США. Точно в тех местах, где вскоре произошли взрывы, барражировали вертолеты. Флагманский корабль американской эскадры, находился там же. Маневры проходили в 30 километрах от района взрыва на газопроводе "Северный поток – 1" и в 50 километрах от взрыва на "Северном потоке – 2".Все это не доказывает вины американцев, но практически снимает подозрения с русских. А вот насчет американцев есть улики. Ведь в это самое время между Германией и Россией шли переговоры о том, чтобы все-таки запустить газопровод "Северный поток – 2"», — говорит французскому радио Жак Бо.В похожем ключе рассуждает известное международное издание Global Times, которое нередко служит внешнеполитическим рупором китайских властей и достаточно прямо указывает на причины и предпосылки террористических актов.Стоило бы отметить, что китайские обозреватели не стали делать скоропалительных выводов. Они выдержали то, что называют оперативной паузой, оценивая причины и последствия подводных диверсий на российских газопроводах.Но затем представили свои выводы, согласно которым дело идет о попытке окончательно уничтожить взаимовыгодное энергетическое сотрудничество России и Европы, которое выгодно исключительно США.«Злосчастная судьба трубопровода "Северный поток – 2" сама по себе многое объясняет. Масштабная, взаимовыгодная и беспроигрышная программа сотрудничества между Россией и Евросоюзом с самого первого дня натолкнулась на решительное сопротивление США. Соединенные Штаты продемонстрировали непреклонность своих позиций, выступая с многочисленными угрозами и регулярно вводя санкции.После начала российско-украинского конфликта "Северный поток – 2", ставший плодом сотрудничества и выгодный населению Европы, оказался на грани банкротства из-за мощного давления гегемонизма, геополитических расчетов и проблем безопасности. Эта преднамеренная диверсия уничтожила шансы на его возрождение.Нетрудно почувствовать, как некие невидимые ножницы разрезают взаимовыгодные связи между Россией и Европой. Тот, кто держит в руках эти ножницы, ведет политическую игру. Когда взаимовыгодные связи разрываются, России и Европе достается трагическая конфронтация. И главной жертвой в такой ситуации становятся простые люди, причем в большом количестве.Инцидент с трубопроводами "Северный поток" в очередной раз показал, что последствия российско-украинского конфликта выходят за пределы полей сражений, распространяясь на сферу энергетики, экономики, продовольствия и даже на войну мнений в обществе», — пишут об этом Global Times.Схожее мнение высказал журналист Лю Вэньвэнь в международном китайском издании The Paper.«Существует мнение, что это событие приведет к полному краху надежд Европы на получение российского газа по "Северному потоку – 1" до наступления зимы. Нет сомнений, что авария окажет большое воздействие на экономику региона, а поскольку обеспокоенность рынка нехваткой газа в ЕС и так велика, это может привести к очередному скачку цен на энергоносители.Под влиянием новостей о "Северном потоке" цена фьючерсов на природный газ на голландском хабе TTF, который считается флюгером стоимости голубого топлива в Европе, за 27 сентября выросла на 22%», – сообщает издание.The Paper приводит мнение Линь Боцяна, декана Института исследований энергетической политики Сямэньского университета. Он отмечает: хотя Европа собрала к предстоящей зиме достаточно серьезные запасы природного газа, избежать драматических проблем из-за диверсий на газопроводах все равно не получится.«Этой зимой Европа испытает трудности», — сказал Линь Боцян.И в Китае понимают, кто на самом деле несет за это ответственность.

https://ukraina.ru/20220928/1039177617.html

https://ukraina.ru/20220928/1039150649.html

https://ukraina.ru/20220929/1039214863.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, китай, эксперты, газ, северный поток-2, северный поток, сша, россия