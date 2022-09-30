Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками - 30.09.2022 Украина.ру
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Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками - 30.09.2022 Украина.ру
Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
Правительства США и ФРГ не торопятся поставлять киевскому режиму американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard, утверждая, что они слишком сложны в управлении для солдат ВСУ. Истиная причина другая, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-30T13:14
2022-09-30T13:14
новости
юрий кнутов
киевский режим
m1 abrams
танки
спецоперация
сша
фрг
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По мнению эксперта, эти тяжёлые танки массой от 50 до 60 тонн, будут в условиях дождливой погоды вязнуть в украинском грунте.Он уверен, что правительства США и ФРГ понимают возможность попадания "Абрамсов" и "Леопардов" в такую ситуацию и сопотствующего ухудшения имиджа этих боевых машин."Поэтому американцы и немцы придумали эту красивую историю о сложности управления", - считает Кнутов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220419/1033796937.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юрий кнутов, киевский режим, m1 abrams, танки, спецоперация, сша, фрг
Новости, Юрий Кнутов, киевский режим, M1 Abrams, танки, Спецоперация, США, ФРГ

Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками

13:14 30.09.2022
 
© Фото : Public domainТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Public domain
Читать в
Правительства США и ФРГ не торопятся поставлять киевскому режиму американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard, утверждая, что они слишком сложны в управлении для солдат ВСУ. Истиная причина другая, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По мнению эксперта, эти тяжёлые танки массой от 50 до 60 тонн, будут в условиях дождливой погоды вязнуть в украинском грунте.

Грунтовые дороги размыты, и эта тяжелая техника гусеничная, она будет вязнуть. Плюс большое количество мелких речушек на территории Украины. Плюс болотистая местность после дождей. Эти танки просто будут увязать, и наши средства противотанковые — ракетные комплексы, наша артиллерия — будут их уничтожать, как мишени

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он уверен, что правительства США и ФРГ понимают возможность попадания "Абрамсов" и "Леопардов" в такую ситуацию и сопотствующего ухудшения имиджа этих боевых машин.
"Поэтому американцы и немцы придумали эту красивую историю о сложности управления", - считает Кнутов.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 09:17
Заведутся ли на Украине «Леопарды»? Как канцлер Шольц в одиночку сдерживает немецкие танкиВ Киеве практически требуют от Берлина передать украинским военным немецкие танки «Леопард», в чём имеют полную поддержку немецкого ВПК. Но пока такие поставки блокирует канцлер Германии Олаф Шольц
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЮрий Кнутовкиевский режимM1 AbramsтанкиСпецоперацияСШАФРГ
 
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Заголовок открываемого материала
13:16Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
13:14Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
13:09"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
13:03Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
12:55Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
12:48"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
12:46Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
12:33"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям
12:27Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
12:24Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
12:18Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия
12:18ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
12:15Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане
12:15Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов
12:14Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
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