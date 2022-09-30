https://ukraina.ru/20220930/1039251780.html

Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками

Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками - 30.09.2022 Украина.ру

Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками

Правительства США и ФРГ не торопятся поставлять киевскому режиму американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard, утверждая, что они слишком сложны в управлении для солдат ВСУ. Истиная причина другая, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-09-30T13:14

2022-09-30T13:14

2022-09-30T13:14

новости

юрий кнутов

киевский режим

m1 abrams

танки

спецоперация

сша

фрг

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По мнению эксперта, эти тяжёлые танки массой от 50 до 60 тонн, будут в условиях дождливой погоды вязнуть в украинском грунте.Он уверен, что правительства США и ФРГ понимают возможность попадания "Абрамсов" и "Леопардов" в такую ситуацию и сопотствующего ухудшения имиджа этих боевых машин."Поэтому американцы и немцы придумали эту красивую историю о сложности управления", - считает Кнутов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220419/1033796937.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, киевский режим, m1 abrams, танки, спецоперация, сша, фрг