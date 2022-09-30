Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
© Фото : Public domainТанк Leopard 1
© Фото : Public domain
Правительства США и ФРГ не торопятся поставлять киевскому режиму американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard, утверждая, что они слишком сложны в управлении для солдат ВСУ. Истиная причина другая, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По мнению эксперта, эти тяжёлые танки массой от 50 до 60 тонн, будут в условиях дождливой погоды вязнуть в украинском грунте.
Грунтовые дороги размыты, и эта тяжелая техника гусеничная, она будет вязнуть. Плюс большое количество мелких речушек на территории Украины. Плюс болотистая местность после дождей. Эти танки просто будут увязать, и наши средства противотанковые — ракетные комплексы, наша артиллерия — будут их уничтожать, как мишени
Он уверен, что правительства США и ФРГ понимают возможность попадания "Абрамсов" и "Леопардов" в такую ситуацию и сопотствующего ухудшения имиджа этих боевых машин.
"Поэтому американцы и немцы придумали эту красивую историю о сложности управления", - считает Кнутов.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.