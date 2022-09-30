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"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям
"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям - 30.09.2022 Украина.ру
"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям
Москва будет воспринимать удары ВСУ по новым территориям как акт агрессии, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-30T12:33
2022-09-30T12:33
2022-09-30T12:33
новости
песков
обстрелы
агрессия
россия
украина
освобождённые регионы украины
спецоперация
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Он подчеркнул, что "ничем иным это не будет" и добавил, что последует "соответствующий ответ или будет что-то еще".В пятницу 30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин.Накануне президент России подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.Спустя несколько дней, 3 октября, назначено заседание Госдумы.
https://ukraina.ru/20220930/1039239281.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, обстрелы, агрессия, россия, украина, освобождённые регионы украины, спецоперация
Новости, Песков, обстрелы, агрессия, Россия, Украина, освобождённые регионы Украины, Спецоперация
"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям
Москва будет воспринимать удары ВСУ по новым территориям как акт агрессии, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков