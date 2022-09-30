В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев - 30.09.2022 Украина.ру
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В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев
В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев - 30.09.2022 Украина.ру
В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев
Из-за ночного удара украинской армии по Херсону погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации региона Алексей Катериничев. Об этом сообщил 30 сентября член Общественной палаты Александр Малькевич
2022-09-30T10:01
2022-09-30T10:07
новости
херсон
обстрелы
жертвы
погиб
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Известно, что до назначения в Херсонской области, Катериничев проходил службу в подразделениях ФСБ и пограничных войсках.ВСУ обстреляли Херсон несколько раз за ночь. Накануне также сообщалось о ракетной атаке.В четверг Минздрав региона сообщил о двоих погибших в жилом доме, по которому был нанесен ракетный удар.
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новости, херсон, обстрелы, жертвы, погиб
Новости, Херсон, обстрелы, жертвы, погиб

В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев

10:01 30.09.2022 (обновлено: 10:07 30.09.2022)
 
© mchs.gov.ru
© mchs.gov.ru
Читать в
Из-за ночного удара украинской армии по Херсону погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации региона Алексей Катериничев. Об этом сообщил 30 сентября член Общественной палаты Александр Малькевич
Известно, что до назначения в Херсонской области, Катериничев проходил службу в подразделениях ФСБ и пограничных войсках.
ВСУ обстреляли Херсон несколько раз за ночь. Накануне также сообщалось о ракетной атаке.
В четверг Минздрав региона сообщил о двоих погибших в жилом доме, по которому был нанесен ракетный удар.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 16:00
Перемены в Херсонской области, обстрелы, "огромные проблемы" ВСУ. Главное на Украине на 16:00 27 сентября
 
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