https://ukraina.ru/20220930/1039239281.html

В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев

В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев - 30.09.2022 Украина.ру

В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев

Из-за ночного удара украинской армии по Херсону погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации региона Алексей Катериничев. Об этом сообщил 30 сентября член Общественной палаты Александр Малькевич

2022-09-30T10:01

2022-09-30T10:01

2022-09-30T10:07

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Известно, что до назначения в Херсонской области, Катериничев проходил службу в подразделениях ФСБ и пограничных войсках.ВСУ обстреляли Херсон несколько раз за ночь. Накануне также сообщалось о ракетной атаке.В четверг Минздрав региона сообщил о двоих погибших в жилом доме, по которому был нанесен ракетный удар.

https://ukraina.ru/20220927/1039135350.html

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новости, херсон, обстрелы, жертвы, погиб