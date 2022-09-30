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МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем. Об этом заявило 30 сентября министерство иностранных дел республики
2022-09-30T08:32
2022-09-30T08:32
2022-09-30T08:52
узбекистан
новости
украина
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"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
узбекистан, новости, украина
Узбекистан, Новости, Украина
МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
08:32 30.09.2022 (обновлено: 08:52 30.09.2022)
Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем. Об этом заявило 30 сентября министерство иностранных дел республики
"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".
Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".