МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
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МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем. Об этом заявило 30 сентября министерство иностранных дел республики
2022-09-30T08:32
2022-09-30T08:52
узбекистан
новости
украина
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"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".
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узбекистан, новости, украина
Узбекистан, Новости, Украина

МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине

08:32 30.09.2022 (обновлено: 08:52 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем. Об этом заявило 30 сентября министерство иностранных дел республики
"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".
Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".
 
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