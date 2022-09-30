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МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине

МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине - 30.09.2022 Украина.ру

МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине

Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем. Об этом заявило 30 сентября министерство иностранных дел республики

2022-09-30T08:32

2022-09-30T08:32

2022-09-30T08:52

узбекистан

новости

украина

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"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

узбекистан, новости, украина