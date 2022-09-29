В Донецке появились билборды с американским президентом - 29.09.2022 Украина.ру
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В Донецке появились билборды с американским президентом
В Донецке появились билборды с американским президентом - 29.09.2022 Украина.ру
В Донецке появились билборды с американским президентом
В Донецке развесили комические плакаты с изображениями президента США Джо Байдена и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляейн, сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
2022-09-29T15:33
2022-09-29T15:33
новости
джо байден
урсула фон дер ляйен
билборд
донецк
днр
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На плакате с фон дер Ляйен процитировано стихотворение поэта Александра Пушкина "Зимний вечер":"Выпей с горя, где же кружка?.."На билборде с Байденом использовано выражение "спасибо деду за победу".Юмор оценили не все, например, боец бригады "Восток" Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский написал в своем телеграм-канале:"Когда креативом занимаются недалекие люди, для которых "спасибо деду за Победу", просто мем из интернета".Во вторник 27 сентября в ДНР завершилось голосование на референдуме о вхождении региона в состав России. Рефрендумы прошли также В ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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новости, джо байден, урсула фон дер ляйен, билборд, донецк, днр
Новости, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, билборд, Донецк, ДНР

В Донецке появились билборды с американским президентом

15:33 29.09.2022
 
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В Донецке развесили комические плакаты с изображениями президента США Джо Байдена и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляейн, сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
На плакате с фон дер Ляйен процитировано стихотворение поэта Александра Пушкина "Зимний вечер":
"Выпей с горя, где же кружка?.."
На билборде с Байденом использовано выражение "спасибо деду за победу".
Юмор оценили не все, например, боец бригады "Восток" Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский написал в своем телеграм-канале:
"Когда креативом занимаются недалекие люди, для которых "спасибо деду за Победу", просто мем из интернета".
Во вторник 27 сентября в ДНР завершилось голосование на референдуме о вхождении региона в состав России. Рефрендумы прошли также В ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
- РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 16:09
Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
 
НовостиДжо БайденУрсула фон дер ЛяйенбилбордДонецкДНР
 
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