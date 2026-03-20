Главное за ночь 20 марта
Новости, Россия, краснодарский край, Белгородская область, Эммануэль Макрон, ВВС, Совет Безопасности ООН, ФИФА
08:00 20.03.2026 (обновлено: 08:08 20.03.2026)
Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 26 вражеских дронов над РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 20 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над РФ.
Из них 14 уничтожили над Краснодарским краем, по два дрона нейтрализовали над Белгородской областью и Крымом, по одному над Брянской и Ростовской областями. Кроме того, шесть аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря.
🟥 Россия в январе снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на три процента.
🟥 Саудовские чиновники ожидают, что баррель нефти подорожает до 180 долларов в ближайшие недели.
🟥 Три истребителя Eurofighter ВВС Кувейта были уничтожены, а два Eurofighter ВВС Италии получили повреждения, но их можно отремонтировать, указывает Clash Report.
🟥 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить с постоянными членами СБ ООН свое предложение о сопровождении судов в Ормузском проливе.
🟥 ФИФА приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации, несмотря на соответствующую просьбу Палестинской футбольной ассоциации.