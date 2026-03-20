Главное за ночь 20 марта

Главное за ночь 20 марта - 20.03.2026 Украина.ру

Главное за ночь 20 марта

Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 26 вражеских дронов над РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 20 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-20T08:00

2026-03-20T08:00

2026-03-20T08:08

🟥 Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над РФ. Из них 14 уничтожили над Краснодарским краем, по два дрона нейтрализовали над Белгородской областью и Крымом, по одному над Брянской и Ростовской областями. Кроме того, шесть аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря.🟥 Россия в январе снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на три процента. 🟥 Саудовские чиновники ожидают, что баррель нефти подорожает до 180 долларов в ближайшие недели.🟥 Три истребителя Eurofighter ВВС Кувейта были уничтожены, а два Eurofighter ВВС Италии получили повреждения, но их можно отремонтировать, указывает Clash Report.🟥 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить с постоянными членами СБ ООН свое предложение о сопровождении судов в Ормузском проливе.🟥 ФИФА приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации, несмотря на соответствующую просьбу Палестинской футбольной ассоциации.О других событиях - в материале Иран атакует американские объекты в Бахрейне. Обстановка на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

белгородская область

новости, россия, краснодарский край, белгородская область, эммануэль макрон, ввс, совет безопасности оон, фифа