Главное за ночь 20 марта - 20.03.2026 Украина.ру
Главное за ночь 20 марта
Главное за ночь 20 марта - 20.03.2026 Украина.ру
Главное за ночь 20 марта
Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 26 вражеских дронов над РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 20 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-20T08:00
2026-03-20T08:08
новости
россия
краснодарский край
белгородская область
эммануэль макрон
ввс
совет безопасности оон
фифа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥 Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над РФ. Из них 14 уничтожили над Краснодарским краем, по два дрона нейтрализовали над Белгородской областью и Крымом, по одному над Брянской и Ростовской областями. Кроме того, шесть аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря.🟥 Россия в январе снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на три процента. 🟥 Саудовские чиновники ожидают, что баррель нефти подорожает до 180 долларов в ближайшие недели.🟥 Три истребителя Eurofighter ВВС Кувейта были уничтожены, а два Eurofighter ВВС Италии получили повреждения, но их можно отремонтировать, указывает Clash Report.🟥 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить с постоянными членами СБ ООН свое предложение о сопровождении судов в Ормузском проливе.🟥 ФИФА приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации, несмотря на соответствующую просьбу Палестинской футбольной ассоциации.
россия
краснодарский край
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, краснодарский край, белгородская область, эммануэль макрон, ввс, совет безопасности оон, фифа
Новости, Россия, краснодарский край, Белгородская область, Эммануэль Макрон, ВВС, Совет Безопасности ООН, ФИФА

Главное за ночь 20 марта

08:00 20.03.2026 (обновлено: 08:08 20.03.2026)
 
Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 26 вражеских дронов над РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 20 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над РФ.
Из них 14 уничтожили над Краснодарским краем, по два дрона нейтрализовали над Белгородской областью и Крымом, по одному над Брянской и Ростовской областями. Кроме того, шесть аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря.
🟥 Россия в январе снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на три процента.
🟥 Саудовские чиновники ожидают, что баррель нефти подорожает до 180 долларов в ближайшие недели.
🟥 Три истребителя Eurofighter ВВС Кувейта были уничтожены, а два Eurofighter ВВС Италии получили повреждения, но их можно отремонтировать, указывает Clash Report.
🟥 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить с постоянными членами СБ ООН свое предложение о сопровождении судов в Ормузском проливе.
🟥 ФИФА приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации, несмотря на соответствующую просьбу Палестинской футбольной ассоциации.
О других событиях - в материале Иран атакует американские объекты в Бахрейне. Обстановка на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссиякраснодарский крайБелгородская областьЭммануэль МакронВВССовет Безопасности ООНФИФА
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
10:00Вызов Анкаре, провалы ВСУ, ЕС в тупике. Хроника событий на утро 20 марта
08:00Главное за ночь 20 марта
07:26Иран атакует американские объекты в Бахрейне. Обстановка на Ближнем Востоке
06:40Американская парадигма: детали об Иране, о которых промолчали, преимущество РФ - откровения разведки США
06:30Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа
06:20Чего нет в признаниях экс-директора контрразведки США Кента. Разоблачение антииранской авантюры Трампа
06:10Призывы резать "ухилянтов" и российский "Ланцет" на Майдане. Что происходит в Киеве
06:10Акела промахнулся? Каковы стратегия и тактика иранской авантюры Трампа
06:00Ситуация в Константиновке: эксперт рассказал об успехах на юге города и ударах на Дружковку
05:48Чем быстрее у Киева закончатся деньги, тем больше людей останутся живы. Эксперты о перспективах Украины
05:45"Зеленский хотел понравиться Трампу": Серенко о провальной стратегии "охмурения" Вашингтона
05:40Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах
05:30"Сражение за два города": военный эксперт о боях под Красным Лиманом и Святогорском
05:20Войска вышли к Рай-Александровке: Рожин о ключевом участке обороны ВСУ под Славянском
05:10"У Тегерана хорошая память": политолог объяснил, как Иран будет мстить Украине на Глобальном Юге
05:00Цель — выход на границы ДНР: Рожин рассказал о боях за Гришино и наступлении на Доброполье
04:58Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:50"Зеленский разругался с мусульманами": Серенко о последствиях антииранского демарша Украины
04:40"Иранцы окрепли и не обсуждают капитуляцию": аналитик рассказал о настроениях в Тегеране
04:32Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим Рамадан
Лента новостейМолния