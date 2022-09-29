Валуев получил повестку и рассказал о своих действиях - 29.09.2022 Украина.ру
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Валуев получил повестку и рассказал о своих действиях
Валуев получил повестку и рассказал о своих действиях - 29.09.2022 Украина.ру
Валуев получил повестку и рассказал о своих действиях
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации, передает 29 сентября Telegram-канал Readovka
2022-09-29T13:56
2022-09-29T13:56
повестка
валуев
новости
мобилизация
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Он посетовал, что для того, чтобы ее забрать, ему необходимо поехать домой, и пока из-за поездки в Донбасс он еще не успел это сделать.Однако отметил, что будет в военкомате по месту постановки на воинский учет уже на следующей неделе.На прошлой неделе спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в cвоем телеграм отмечал, что депутаты Госдумы РФ должны помочь своим участием в специальной военной операции (СВО) на Украине. Брони от призыва на военную службу, по словам Володина, у депутатов нет.Спикер приводил в пример депутатов Адама Делимханова, Дмитрия Саблина, Виктора Водолацкого и Ахмеда Догаева. С момента начала СВО они находятся в Донбассе, а Делимханов возглавляет добровольцев из Чеченской Республики.
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повестка, валуев, новости, мобилизация
повестка, Валуев, Новости, мобилизация

Валуев получил повестку и рассказал о своих действиях

13:56 29.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации, передает 29 сентября Telegram-канал Readovka
Он посетовал, что для того, чтобы ее забрать, ему необходимо поехать домой, и пока из-за поездки в Донбасс он еще не успел это сделать.
Однако отметил, что будет в военкомате по месту постановки на воинский учет уже на следующей неделе.

"У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было, но на следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат", — сказал Валуев.

На прошлой неделе спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в cвоем телеграм отмечал, что депутаты Госдумы РФ должны помочь своим участием в специальной военной операции (СВО) на Украине. Брони от призыва на военную службу, по словам Володина, у депутатов нет.
Спикер приводил в пример депутатов Адама Делимханова, Дмитрия Саблина, Виктора Водолацкого и Ахмеда Догаева. С момента начала СВО они находятся в Донбассе, а Делимханов возглавляет добровольцев из Чеченской Республики.
 
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