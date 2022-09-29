https://ukraina.ru/20220929/1039212928.html

Валуев получил повестку и рассказал о своих действиях

Валуев получил повестку и рассказал о своих действиях - 29.09.2022 Украина.ру

Валуев получил повестку и рассказал о своих действиях

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации, передает 29 сентября Telegram-канал Readovka

2022-09-29T13:56

2022-09-29T13:56

2022-09-29T13:56

повестка

валуев

новости

мобилизация

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Он посетовал, что для того, чтобы ее забрать, ему необходимо поехать домой, и пока из-за поездки в Донбасс он еще не успел это сделать.Однако отметил, что будет в военкомате по месту постановки на воинский учет уже на следующей неделе.На прошлой неделе спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в cвоем телеграм отмечал, что депутаты Госдумы РФ должны помочь своим участием в специальной военной операции (СВО) на Украине. Брони от призыва на военную службу, по словам Володина, у депутатов нет.Спикер приводил в пример депутатов Адама Делимханова, Дмитрия Саблина, Виктора Водолацкого и Ахмеда Догаева. С момента начала СВО они находятся в Донбассе, а Делимханов возглавляет добровольцев из Чеченской Республики.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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повестка, валуев, новости, мобилизация