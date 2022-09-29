https://ukraina.ru/20220929/1039211117.html

Участник "Квартала-95" рассказал, как его предупредили о скором начале спецоперации

Участник "Квартала-95" рассказал, как его предупредили о скором начале спецоперации - 29.09.2022 Украина.ру

Участник "Квартала-95" рассказал, как его предупредили о скором начале спецоперации

Актер украинской комедийной студии "Квартал-95" Юрий Ткач в недавнем интервью одному из YouTube-каналов признался, что заранее знал о том, что Россия начнет спецоперацию на Украине

2022-09-29T12:40

2022-09-29T12:40

2022-09-29T12:40

новости

квартал-95

спецоперация

юрий ткач

украина

россия

владимир зеленский

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Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. По словам Ткача, он был оповещен заранее о скором начале боевых действий благодаря своей жене, брат которой работает в "определенных органах". Эту новость его супруга Виктория сообщила ему во время премьерного показа одного из фильмов, на котором присутствовал актер."Меня Вика даже вытаскивала, говорит: "Давай, пошли". Я говорю: "Что случилось?". Она говорит, что война. А у нее брат работает в определенных органах, позвонил, сказал, что да", - рассказал Ткач. Он добавил, что в ночь с 23 на 24 февраля позвонил с этой новостью своему коллеге по "Кварталу-95" Евгению Кошевому, который не поверил ему. При этом, подчеркнул Ткач, бывший лидер "Квартала", а ныне президент Украины Владимир Зеленский не предупреждал о начале спецоперации своих друзей. В августе этого года Зеленский в интервью заявил, что западные разведки предупреждали его о готовящихся боевых действиях, однако власти Украины приняли решение не оповещать об этом население, чтобы не спровоцировать панику. Известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был предупрежден Соединенными Штатами о российской операции за 72 часа до ее начала. По словам самого же министра, к 24 февраля он успел вывезти своих детей и домашних животных за границу.

https://ukraina.ru/20220928/1039167875.html

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новости, квартал-95, спецоперация, юрий ткач, украина, россия, владимир зеленский