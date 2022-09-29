The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах - 29.09.2022 Украина.ру
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The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах
The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах - 29.09.2022 Украина.ру
The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах
Обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон использует вполне логичные доводы, не исключая участия американского правительства в произошедшей в Балтийском море диверсии против "Северного потока" и "Северного потока – 2". Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября в американском издании The American Conservative
2022-09-29T12:05
2022-09-29T12:05
новости
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сми
диверсии
северный поток-2
северный поток
джо байден
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Обозреватель газеты Род Дреер указывает на отсутствие доказательств, позволяющих обвинять кого-либо, однако выгоды от диверсии для правительства США очевидны, считает он.Он добавил, что невозможность возобновления поставок российского газа в Европу затрудняет достижение мира на Украине, что соответствует политическим целям Вашингтона.Ранее Карлсон, выступая в своей телепрограмме, напомнил, что президент США Джо Байден ещё в начале февраля заявил о желании избавиться от магистрали, снабжающей Европу российским газом. Как отметил журналист, ни одна из сказанных фраз президента не может считаться случайной, особенно с учетом используемых им шпаргалок.
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новости, сша, сми, диверсии, северный поток-2, северный поток, джо байден
Новости, США, СМИ, диверсии, Северный поток-2, Северный поток, Джо Байден

The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах

12:05 29.09.2022
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
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Обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон использует вполне логичные доводы, не исключая участия американского правительства в произошедшей в Балтийском море диверсии против "Северного потока" и "Северного потока – 2". Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября в американском издании The American Conservative
Обозреватель газеты Род Дреер указывает на отсутствие доказательств, позволяющих обвинять кого-либо, однако выгоды от диверсии для правительства США очевидны, считает он.

Мы не хотели, чтобы у Европы был "Северный поток", в первую очередь, потому, что это сделало бы Европу зависимой от российского газа. Это вполне разумно, с американской точки зрения. … Это не означает, что Вашингтон несет ответственность за этот саботаж, но причин для взрыва трубопроводов у Вашингтона гораздо больше, чем у России.

Род Дреер
Обозреватель журнала The American Conservative
Он добавил, что невозможность возобновления поставок российского газа в Европу затрудняет достижение мира на Украине, что соответствует политическим целям Вашингтона.
Утечка газа Северный поток 2
Вчера, 18:40
Диверсия на "Северных потоках": реакция в Европе, России и США
Ранее Карлсон, выступая в своей телепрограмме, напомнил, что президент США Джо Байден ещё в начале февраля заявил о желании избавиться от магистрали, снабжающей Европу российским газом. Как отметил журналист, ни одна из сказанных фраз президента не может считаться случайной, особенно с учетом используемых им шпаргалок.
 
НовостиСШАСМИдиверсииСеверный поток-2Северный потокДжо Байден
 
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