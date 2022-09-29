The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах
Обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон использует вполне логичные доводы, не исключая участия американского правительства в произошедшей в Балтийском море диверсии против "Северного потока" и "Северного потока – 2". Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября в американском издании The American Conservative
Обозреватель газеты Род Дреер указывает на отсутствие доказательств, позволяющих обвинять кого-либо, однако выгоды от диверсии для правительства США очевидны, считает он.
Мы не хотели, чтобы у Европы был "Северный поток", в первую очередь, потому, что это сделало бы Европу зависимой от российского газа. Это вполне разумно, с американской точки зрения. … Это не означает, что Вашингтон несет ответственность за этот саботаж, но причин для взрыва трубопроводов у Вашингтона гораздо больше, чем у России.
Он добавил, что невозможность возобновления поставок российского газа в Европу затрудняет достижение мира на Украине, что соответствует политическим целям Вашингтона.
Ранее Карлсон, выступая в своей телепрограмме, напомнил, что президент США Джо Байден ещё в начале февраля заявил о желании избавиться от магистрали, снабжающей Европу российским газом. Как отметил журналист, ни одна из сказанных фраз президента не может считаться случайной, особенно с учетом используемых им шпаргалок.