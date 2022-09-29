https://ukraina.ru/20220929/1039204853.html

The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах

The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах - 29.09.2022 Украина.ру

The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах

Обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон использует вполне логичные доводы, не исключая участия американского правительства в произошедшей в Балтийском море диверсии против "Северного потока" и "Северного потока – 2". Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября в американском издании The American Conservative

2022-09-29T12:05

2022-09-29T12:05

2022-09-29T12:05

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Обозреватель газеты Род Дреер указывает на отсутствие доказательств, позволяющих обвинять кого-либо, однако выгоды от диверсии для правительства США очевидны, считает он.Он добавил, что невозможность возобновления поставок российского газа в Европу затрудняет достижение мира на Украине, что соответствует политическим целям Вашингтона.Ранее Карлсон, выступая в своей телепрограмме, напомнил, что президент США Джо Байден ещё в начале февраля заявил о желании избавиться от магистрали, снабжающей Европу российским газом. Как отметил журналист, ни одна из сказанных фраз президента не может считаться случайной, особенно с учетом используемых им шпаргалок.

https://ukraina.ru/20220928/1039190710.html

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новости, сша, сми, диверсии, северный поток-2, северный поток, джо байден