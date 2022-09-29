https://ukraina.ru/20220929/1039202130.html

Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию

Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию - 29.09.2022 Украина.ру

Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию

В сети появились кадры с российско-грузинской границы, на которых можно заметить известного блогера Льва Против (Михаила Лазутина), выступавшего за здоровый образ жизни, нравственность и патриотизм. Видео опубликовано 29 сентября в Telegram-канале Readovka

2022-09-29T11:59

2022-09-29T11:59

2022-09-29T11:59

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грузия

граница

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Лазутин не единожды попадал в скандалы, снимая в центральных парках Москвы "рейды" против отдыхающей молодежи совместно со своими единомышленниками. Он отбирал у отдыхающих пиво и другие алкогольные напитки, тушил водой сигареты, унижал людей на камеру, в том числе и несовершеннолетних школьников.Кроме того, на свою деятельность блогер получал финансирование из фонда президентских грантов, как указано на сайте его движения.Ранее МИД Грузии заявлял, что будет ограничен въезд для граждан Российской Федерации. В данный момент границу можно перейти пешком, или проехать на самокате, которые в пограничном пункте продаются минимум за 500 долларов.

https://ukraina.ru/20220928/1039191063.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, блогер, грузия, граница