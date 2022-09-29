Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию - 29.09.2022 Украина.ру
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Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию
Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию - 29.09.2022 Украина.ру
Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию
В сети появились кадры с российско-грузинской границы, на которых можно заметить известного блогера Льва Против (Михаила Лазутина), выступавшего за здоровый образ жизни, нравственность и патриотизм. Видео опубликовано 29 сентября в Telegram-канале Readovka
2022-09-29T11:59
2022-09-29T11:59
новости
мобилизация
блогер
грузия
граница
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Лазутин не единожды попадал в скандалы, снимая в центральных парках Москвы "рейды" против отдыхающей молодежи совместно со своими единомышленниками. Он отбирал у отдыхающих пиво и другие алкогольные напитки, тушил водой сигареты, унижал людей на камеру, в том числе и несовершеннолетних школьников.Кроме того, на свою деятельность блогер получал финансирование из фонда президентских грантов, как указано на сайте его движения.Ранее МИД Грузии заявлял, что будет ограничен въезд для граждан Российской Федерации. В данный момент границу можно перейти пешком, или проехать на самокате, которые в пограничном пункте продаются минимум за 500 долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, мобилизация, блогер, грузия, граница
Новости, мобилизация, блогер, Грузия, граница

Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию

11:59 29.09.2022
 
© vk.com / Михаил ЛазутинМихаил Лазутин
Михаил Лазутин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© vk.com / Михаил Лазутин
Читать в
В сети появились кадры с российско-грузинской границы, на которых можно заметить известного блогера Льва Против (Михаила Лазутина), выступавшего за здоровый образ жизни, нравственность и патриотизм. Видео опубликовано 29 сентября в Telegram-канале Readovka
Патриот, спортсмен и гроза всех отдыхающих на Болотной площади Москвы Лев Против — уехал из страны в связи с объявленной частичной мобилизацией.
Лазутин не единожды попадал в скандалы, снимая в центральных парках Москвы "рейды" против отдыхающей молодежи совместно со своими единомышленниками. Он отбирал у отдыхающих пиво и другие алкогольные напитки, тушил водой сигареты, унижал людей на камеру, в том числе и несовершеннолетних школьников.
Кроме того, на свою деятельность блогер получал финансирование из фонда президентских грантов, как указано на сайте его движения.
Ранее МИД Грузии заявлял, что будет ограничен въезд для граждан Российской Федерации. В данный момент границу можно перейти пешком, или проехать на самокате, которые в пограничном пункте продаются минимум за 500 долларов.
Вчера, 18:40
Все бегут? Куда? Ответы на вопросы о мобилизации в РоссииКорреспонденты Украина.ру побывали в мобилизационном центре в Музее Москвы, где пообщались с мобилизованными и их родителями, узнали, как проходит финальный этап мобилизации перед отправкой в учебный центр, а также выяснили, где искать ответы на вопросы о процессе и куда писать о проблемах, связанных с процессом мобилизации.
 
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